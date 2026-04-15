आगरा के परशुराम चौक पर हंगामा, जूते चप्पल पहनकर नीला झंडा लहराने से आक्रोश, मुकदमा दर्ज
ताजनगरी की आवास विकास कॉलोनी में रैली में कुछ अराजक तत्वों ने किया हंगामा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 7:46 AM IST
आगरा: जिले में डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर रैली और शोभायात्रा निकली. ताजनगरी की आवास विकास कॉलोनी में मंगलवार को रैली में कुछ अराजक तत्वों ने जमकर हंगामा किया. माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया. अराजक तत्व रैली के दौरान परशुराम चौक के ऊपर चढ़ गए. नारेबाजी की और नीला झंडा लगा दिया. इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो हंगामा की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने जैसे-तैसे लोगों को संभाला. इसके बाद मंगलवार शाम बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग परशुराम चौक पहुंच गए हैं. उन्होंने जमकर नारेबाजी की जा रही है. ब्राह्मण समाज की चेतावनी और विरोध के चलते सिकंदरा थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है.
बता दें कि आगरा में डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर शहर से देहात तक जगह-जगह पर रैलियां निकाली जा रही हैं. आगरा के आवास विकास कॉलोनी में मंगलवार दोपहर करीब साढे़ 12 बजे बाबा साहब के अनुयायी रैली निकाल रहे थे. जब रैली आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 6 स्थित परशुराम चौक पहुंची तो रैली में शामिल अराजक तत्व परशुराम चौक पर चढ गए. भगवान परशुराम के फरसे वाले स्थान पर जूते-चप्पल पहनकर चढ़ गए. जमकर हंगामा किया. नारेबाजी की. परशुराम चौक पर नीला झंडा लगा दिया. जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. जिससे ब्राह्मण में आक्रोश है.
ब्राह्मण समाज के लोगों का आरोप है कि अराजक तत्वों ने जानबूझ कर हंगामा किया. झंडे हटाने चाहे. वहां पर नीला झंडा लगा दिया. इतना ही नहीं सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए. ब्राह्मण समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है. सूचना पर सिकंदरा थाना पुलिस भी पहुंची. मगर, तब तक रैली में शामिल लोग वहां से जा चुके थे. ब्राह्मण समाज के लोग भी नारेबाजी की. ब्राह्मण नेता मदन मोहन शर्मा ने बताया कि बाबा साहब का सभी लोग सम्मान करते हैं. हम भी उनकी जयंती में शामिल है. मगर, कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया. भगवान परशुराम ब्राह्मणों के पूज्य है. उनके नाम वाले चौक पर जूते-चप्पल पहनकर चढ़ना और झंडे को उतारने का प्रयास सही नहीं है. इसलिए, पुलिस ऐसे अराजक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे.
एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित भगवान परशुराम चौक पर कुछ लोगों ने नीले झंडे फहराने और झंडे लगाकर फोटो खिंचवाए हैं. इस दौरान कहीं भी किसी प्रकार का हंगामा, विवाद अथवा तोड़-फोड़ की घटना नहीं हुई. वर्तमान में स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में है. लोगों से अपील है कि अफवाहों से बचें, तथ्यों को गलत तरीके से प्रसारित ना करें. अन्यथा ऐसे लोगों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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