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राजसमंद में मृतका का शव चित्ता से उठाया, पीहर पक्ष को हत्या का शक...कलेक्ट्रेट पर धरना

पीहर पक्ष एवं तेली समाज ने पहले केलवा थाने को घेरा, फिर राजसमंद कलेक्ट्रेट के द्वार पर धरना दिया. एसडीएम-एएसपी ने समझाइश की.

Members of the Teli community and residents of the Kelwa region arrived at the Rajsamand Collectorate to stage a sit-in protest.
राजसमंद कलेक्ट्रेट पर धरना देने पहुंचे तेली समाज व केलवा क्षेत्र के लोग (ETV Bharat Rajsamand)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 7:17 PM IST

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राजसमंद: जिले में केलवा की विवाहिता बेटी मीना देवी तेली की गुजरात के सूरत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला गरमा गया. केलवा के श्मशान घाट में चित्ता पर पार्थिव देह रखने के बाद मृतका के सिर पर चोट के निशान देख पीहर पक्ष के लोग भड़क उठे. विवाहिता की मौत को ससुराल पक्ष ने आत्महत्या बताया, जबकि पीहर पक्ष ने हत्या का संदेह जताते दोबारा पोस्टमार्टम एवं हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की.

पीहर पक्ष एवं तेली समाज ने पहले केलवा थाने को घेरा, फिर राजसमंद कलेक्ट्रेट के द्वार पर धरना दिया. एसडीएम ब्रजेश गुप्ता व एएसपी महेंद्र पारीक ने लोगों से समझाइश की. जीरो नंबरी प्राथमिकी दर्ज कर सूरत पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की. दिनभर गहमागमी रही. शुक्रवार शाम पांच बजे एसडीएम व एएसपी की समझाइश के बाद लोग शांत हुए और केलवा लौट गए.

हत्या की आशंका : एएसपी महेंद्र पारीक ने बताया कि धोली बावड़ी, केलवा निवासी विकास पुत्र देवीलाल तेली ने केलवा थाने, एसडीएम व एएसपी को रिपोर्ट दी. इसमें 27 वर्षीय बहन मीना की देवरिया, गंगापुर (भीलवाड़ा) हाल सूरत के वेलुक, ओलपाड निवासी पति हीरेन तेली, ससुर सोहनलाल तेली व सास संतोकी पर हत्या की शंका जताई. मीना के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कर हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की.

deceased Meena Devi
मृतका मीना देवी (ETV Bharat Rajsamand)

एएसपी ने कहा कि सूरत में महिला की संदिग्ध हालात में मौत हुई. वहां पोस्टमार्टम के साथ प्रकरण दर्ज है. पीहर पक्ष की जो शंका या आरोप थे, वह रिपोर्ट हमने ले ली, जिसे गुजरात पुलिस को फॉरवर्ड करेंगे. प्रकरण की पूरी जांच सूरत पुलिस करेगी. शव का दोबारा पोस्टमार्टम कोर्ट के आदेश के बिना संभव नहीं है. समझाइश पर लोग शांत हो गए.

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माथे पर चोट के निशान से शक: मृतका के भाई विकास ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मीना के शव को श्मशान ले गए. चित्ता को अग्नि देने से पहले चेहरा देखा तो माथे पर चोट के निशान दिखे. इससे हत्या का शक हुआ. मीना के पति व ससुर के बयान भी विरोधाभासी थे. इसके चलते पीहर पक्ष मीना का शव चित्ता से उठा केलवा अस्पताल ले गए और समाजजन केलवा थाने पहुंचे. इधर, थाना प्रभारी सुबोध कुमार की समझाइश पर लोग संतुष्ट नहीं हुए. इसके बाद पीहर पक्ष के लोग राजसमंद कलेक्ट्री पहुंचे.

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहठ, पूर्व सभापति अशोक टांक, पूर्व प्रधान अरविंदसिंह राठौड़ मौजूद थे. एसडीएम ब्रजेश गुप्ता व एएसपी महेंद्र पारीक भी पहुंचे. लोगों की मांग थी कि मीना ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि हत्या हुई. सूरत में दर्ज एफआईआर व पोस्टमार्टम के बारे में स्थिति स्पष्ट करें. पुलिस व प्रशासन ने समझाया कि पीहर पक्ष के शक या सवाल हम सूरत पुलिस को भेजेंगे. घटना सूरत की है, तो जांच भी वे ही करेंगे. इस पर परिजन एवं तेली समाज के लोग शांत हुए.

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