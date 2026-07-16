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प्रसव के बाद महिला की मौत पर बवाल: डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, अस्पताल के बाहर धरना

प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Family members protesting outside hospital
अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते परिजन (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 6:21 PM IST

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सीकर: जिले के नीमकाथाना स्थित मातृ एवं शिशु अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत को लेकर गुरुवार को तनावपूर्ण स्थिति बन गई. मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर के बाहर धरना शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने मुख्य प्रवेश द्वार पर बैठकर विरोध जताया, जिससे कुछ समय के लिए अस्पताल की व्यवस्थाएं भी प्रभावित रहीं. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर मामला शांत कराने का प्रयास किया.

मृतका के पति राजकुमार सैनी का आरोप है कि अस्पताल में समय रहते उचित उपचार नहीं मिलने के कारण महिला की जान चली गई. उनका कहना है कि यदि डॉक्टर गंभीरता से इलाज करते तो प्रसूता को बचाया जा सकता था. इसी आरोप के साथ परिजनों ने दोषी चिकित्साकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान अस्पताल के बाहर नारेबाजी भी की गई और प्रशासन से न्याय की मांग की गई.

क्या बोले चिकित्सक और परिजन, देखें वीडियो (ETV Bharat Sikar)

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'रक्तस्राव होने के बावजूद समय पर प्रभावी उपचार नहीं': परिजनों ने बताया कि खादरा गांव निवासी मृतका 25 वर्षीय अंजली को प्रसव पीड़ा होने पर कुछ दिन पहले मातृ एवं शिशु अस्पताल में भर्ती कराया गया था. ऑपरेशन के जरिए महिला ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई. आरोप है कि अत्यधिक रक्तस्राव होने के बावजूद समय पर प्रभावी उपचार नहीं किया गया. बाद में हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया. परिजनों का कहना है कि सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने के कारण निजी एम्बुलेंस से दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया.

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तीन प्रमुख मांगें रखीं: धरने के दौरान परिजनों ने प्रशासन के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखीं. इनमें पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने तथा दोषी चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शामिल है. साथ ही मृतका के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग भी की गई. प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी थी.

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एनीमिया की समस्या से जूझ रही थी महिला: उधर, अस्पताल प्रशासन ने चिकित्सकीय लापरवाही के आरोपों से इनकार किया है. अधिकारियों का कहना है कि महिला भर्ती के समय से ही एनीमिया की समस्या से जूझ रही थी और आवश्यक उपचार दिया गया था. ऑपरेशन के बाद अचानक गंभीर रक्तस्राव होने पर चिकित्सकों ने सभी जरूरी प्रयास किए, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर करना पड़ा. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अस्पताल परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया. तहसीलदार, पुलिस अधिकारी और अस्पताल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, नवजात शिशु की हालत सामान्य बताई जा रही है.

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