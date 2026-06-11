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अलवर: महिला से मारपीट और पेंशनर भवन में अनैतिक गतिविधियों को लेकर हंगामा

अलवर: जिले में बुधवार को दो अलग-अलग घटनाओं को लेकर हंगामा रहा. पहली घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के उमरैण गांव की है, जहां खेत में ट्यूबवेल की वायर तोड़ने से रोकने पर युवकों ने महिला के साथ लाठी-डंडों से मारपीट कर उसे गंभीर घायल कर दिया. वहीं, दूसरी घटना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां स्कीम 10 स्थित पेंशनर भवन में अनैतिक गतिविधियों के आरोप में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया.

अकबरपुर की थाना अधिकारी सीमा सिनसिनवार ने बताया कि उमरैण गांव में इंदिरा देवी रोजाना शाम को खेतों की फसल की रखवाली के लिए जाती हैं. पीड़िता के पुत्र चंदन यादव ने बताया कि पहले दिन एक युवक खेत से ट्यूबवेल की वायर तोड़ रहा था और दूसरा बाड़ी से लौकी तोड़ रहा था. उसकी मां के टोकने पर दोनों युवक धक्का-मुक्की कर फरार हो गए. बुधवार शाम को वही युवक चार-पांच अज्ञात बदमाशों को साथ लेकर खेत पर पहुंचे और रखवाली कर रही इंदिरा देवी के साथ लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

परिजनों का आरोप है कि बदमाशों ने महिला के साथ लात-घूंसों से भी मारपीट की और कान से सोने की बाली चोरी कर फरार हो गए. महिला की चीख सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और परिजनों को सूचना दी. परिजन गंभीर घायल अवस्था में महिला को उपचार के लिए उमरैण अस्पताल ले गए. गुरुवार को पीड़िता के परिजन और ग्रामीण अकबरपुर थाने पहुंचे और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दी. ग्रामीणों ने पड़ोसी गांव के लोगों पर शक जताया है. पुलिस ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर अनुसंधान किया जा रहा है.