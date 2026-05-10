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नैनीताल की एक कंपनी में युवती की संदिग्ध मौत पर हंगामा मामला, मुआवजे पर मामला पर हुआ ठंडा

पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हंगामा ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

हल्द्वानी: लालकुआं कोतवाली क्षेत्र की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है. इसी कड़ी में आज परिजनों समेत स्थानीय लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जमकर हंगामा किया. परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही और उत्पीड़न के आरोप लगाए. पोस्टमार्टम हाउस में प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन की मध्यस्थता में समझौता हुआ, जिसमें 6 लाख मुआवजा और मृतका के भाई-बहन को नौकरी देने पर सहमति बनी. क्या था मामला? दरअसल, नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत 21 वर्षीया एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. बुधवार को पोस्टमार्टम हाउस में परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप: मृतका के पिता का कहना है कि कंपनी में श्रमिकों का उत्पीड़न पहले भी होता रहा है और उनकी बेटी को समय पर उचित इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी जान चली गई. परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन मौत से पहले का पूरा सीसीटीवी फुटेज दिखाने से बच रहा है.