छत्तीसगढ़ विधानसभा : स्काउट गाइड जंबूरी टेंडर पर हंगामा, विपक्ष ने उठाए पारदर्शिता पर सवाल

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान स्काउट गाइड जंबूरी आयोजन से जुड़े टेंडर निरस्तीकरण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. विपक्ष ने टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता और संगठन के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने सभी प्रक्रियाओं को नियमों के अनुसार बताया.

उमेश पटेल ने पूछे तीखे सवाल

आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने स्काउट गाइड जंबूरी आयोजन के टेंडर निरस्तीकरण पर सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने पूछा कि पहले जारी टेंडर को किस कारण से रद्द किया गया. निविदा को डाउनग्रेड करने की अनुमति क्या स्काउट गाइड संगठन ने दी थी या नहीं, इस पर भी सवाल उठाए गए. स्काउट-गाइड राज्य परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर भी भ्रम की स्थिति का मुद्दा उठाया गया.

स्काउट गाइड जंबूरी टेंडर पर हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पूरा मामला

बजट सत्र के दौरान सदन में स्काउट-गाइड जंबूरी आयोजन से जुड़े टेंडर को निरस्त करने का मुद्दा उठाया गया. कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सरकार से पूछा कि पहले जारी किए गए टेंडर को आखिर किन कारणों से रद्द किया गया. उन्होंने कहा कि यदि टेंडर की शर्तों में बदलाव या उसे डाउनग्रेड किया गया है तो क्या इसके लिए स्काउट-गाइड संगठन की अनुमति ली गई थी. पटेल ने पूरे मामले में पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब देने की मांग की.

अध्यक्ष पद को लेकर भी उठे सवाल

सदन में चर्चा के दौरान उमेश पटेल ने स्काउट गाइड राज्य परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर भी भ्रम की स्थिति का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि एक ओर सांसद स्वयं को अध्यक्ष बता रहे हैं, जबकि दूसरी ओर मंत्री भी खुद को अध्यक्ष बता रहे हैं. उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर संगठन का वास्तविक अध्यक्ष कौन है और इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए. यदि किसी परिषद में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो पुरानी परिषद को भंग करना होता है,ऐसी प्रक्रिया इसमें अपनाई गई या नहीं.