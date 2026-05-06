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कानपुर में कार से हूटर उतरवाने पर हंगामा; महिला दरोगा को दांत से काटने का आरोप, दो युवतियां हिरासत में

कानपुर : जिले में बुधवार को हैरान करने वाला मामला सामने आया है. कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हूटर लगी एक स्कॉर्पियो को रोकना पुलिस टीम पर भारी पड़ गया. आरोप है कि गाड़ी सवार दो युवतियों ने न केवल थाने में जमकर हंगामा किया, बल्कि बीच-बचाव करने आई एक महिला दरोगा के हाथ पर दांत से काट लिया. पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए गाड़ी को सीज कर दिया है और दोनों युवतियों को हिरासत में लिया है.





कल्याणपुर थाना इंस्पेक्टर संतोष सिंह के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वाली स्कॉर्पियो को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है. सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और थाने में अभद्रता करने के आरोप में दोनों बहनों के खिलाफ शांतिभंग की धारा के तहत कार्रवाई की गई है.

पुलिस के मुताबिक, घटना कल्याणपुर क्रॉसिंग के पास की है, जहां पुलिस रूटीन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक स्कॉर्पियो तेज आवाज में हूटर बजाते हुए वहां से गुजरी. आरोप है कि पुलिस ने जब गाड़ी रोककर जरूरी दस्तावेज दिखाने को कहा, तो गाड़ी में सवार दो युवतियां पुलिसकर्मियों पर भड़क गईं. मौके पर पुलिस से तीखी नोकझोंक के बाद मामला थाने तक पहुंच गया.