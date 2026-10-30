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आगरा में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, नगर निगम टीम पर मारपीट का आरोप, जानें पूरा मामला

आगरा में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा ( Photo credit: ETV Bharat )

आगरा : ताजनगरी के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में टेढ़ी बगिया स्थित 100 फीट मार्ग पर शुक्रवार को नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया. नगर निगम टीम ने पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया. आरोप है कि इस दौरान विरोध में स्थानीय लोग और व्यापारी उतर आए. जिस पर खूब हंगामा हुआ. एक दुकानदार ने नगर निगम के प्रवर्तन दल के कर्मचारियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया. सोशल मीडिया पर मारपीट और हंगामा का वीडियो वायरल हो रहा है.

अतिक्रमण हटाने पहुंची थी नगर निगम की टीम : मिली जानकारी के मुताबिक, त्यौहार को लेकर नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है. शुक्रवार को आगरा में टेड़ी बगिया स्थित 100 फीट रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी. आरोप है कि अतिक्रमण हटाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया और हंगामा किया.