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जामिया में प्रदर्शन पर बवाल, छात्रों ने लगाया जबरन हटाने और चोट पहुंचाने का आरोप

छात्रों का दावा है कि सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को चारों तरफ से घेर लिया और कुछ छात्रों को कथित तौर पर खींचकर वहां से हटाया गया. छात्रों ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है. छात्रों का एक और आरोप है कि उन्हें विश्वविद्यालय के मुख्य गेट से बाहर निकालने के बजाय दूसरे रास्ते से गेट नंबर-4 और मिल्क बूथ की तरफ ले जाया गया. छात्रों का कहना है कि यह रास्ता मुख्य कैमरा कवरेज से अलग था.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पिछले दो दिनों से छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. छात्रों की मांग दाखिले और हॉस्टल आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वविद्यालय प्रशासन से स्पष्ट जवाब को लेकर थी. लेकिन तीसरे दिन सुबह करीब 7 बजकर 15 मिनट पर प्रदर्शन स्थल का माहौल अचानक बदल गया. छात्रों के मुताबिक उस वक्त मौके पर करीब 10 से 15 छात्र मौजूद थे. इसी दौरान करीब 100 सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे. छात्रों का आरोप है कि सुरक्षाकर्मियों ने बातचीत करने के बजाय उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाना शुरू कर दिया.

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बुधवार सुबह उस वक्त हंगामा हो गया, जब छात्रों के मुताबिक बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे. छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन हटाया गया और इस दौरान धक्का-मुक्की के साथ कथित बल प्रयोग किया गया. कुछ छात्रों के घायल होने और एक छात्र के बेहोश होने का भी दावा किया गया है.

हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में CCTV फुटेज पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ करने में अहम भूमिका निभा सकती है. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि छात्रों को हटाने के दौरान कुछ छात्रों को चोटें भी आईं. वहीं, छात्रों के मुताबिक जसीम अली खान नाम का एक छात्र कथित तौर पर बेहोश हो गया. दो दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे प्रदर्शन के तीसरे दिन हुई इस कार्रवाई ने छात्रों के बीच नाराजगी बढ़ा दी है. छात्रों के मुताबिक कार्रवाई के वक्त विश्वविद्यालय के सिक्योरिटी एडवाइजर आदिल रशीद, प्रॉक्टर असद मलिक और डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर नेलोफर अफजल भी मौके पर मौजूद थे.

प्रदर्शन टकराव के लिए नहीं था

छात्र अब सवाल उठा रहे हैं कि उनकी मांगों पर बातचीत करने के बजाय उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाने की जरूरत क्यों पड़ी और अगर सुरक्षा कारणों से प्रदर्शन हटाना जरूरी था, तो कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए था. छात्रों का कहना है कि उनका प्रदर्शन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ टकराव के लिए नहीं था. वे दाखिले और हॉस्टल से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और स्पष्ट जानकारी की मांग कर रहे थे.

अब छात्रों द्वारा लगाए गए कथित बल प्रयोग के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है. CCTV फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और छात्रों की मेडिकल रिपोर्ट से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि बुधवार सुबह प्रदर्शन स्थल पर वास्तव में क्या हुआ.

हालांकि, छात्रों के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष सामने आना भी बाकी है. जामिया में छात्रों का प्रदर्शन तीसरे दिन कार्रवाई के बाद खत्म हुआ, लेकिन अब प्रदर्शन से ज्यादा सवाल उस कार्रवाई के तरीके पर उठ रहे हैं. छात्रों के आरोप कितने सही हैं और पूरे घटनाक्रम में वास्तव में क्या हुआ, इसका जवाब जांच और दोनों पक्षों के बयान सामने आने के बाद ही साफ होगा.

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