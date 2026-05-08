शामली नगर पालिका की बोर्ड बैठक में हंगामा; महिला सभासदों के पति की मौजूदगी पर भड़के सभासद
वार्ड नं 23 से सभासद निशिकांत संगल ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी को एक पत्र दिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 2:36 PM IST
शामली: नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में अचानक हंगामा खड़ा हो गया. बैठक में महिला सभासदों के स्थान पर उनके पति और अन्य जनप्रतिनिधियों के बैठने को लेकर विवाद इतना बढ़ा की कई सभासदों और पालिका अध्यक्ष के बीच तीखी बहस हुई.
शुक्रवार को शामली शहर की नगर पालिका परिषद के सभागार में बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी. बैठक शुरू होते ही कुछ सभासदों ने आपत्ति जताई कि बैठक में महिला सभासदों की जगह उनके पति और प्रतिनिधि मौजूद हैं. इससे बैठक की गोपनीयता प्रभावित हो रही है. सभासदों ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में जिलाधिकारी से भी शिकायत की जा चुकी है.
वार्ड नं 23 से सभासद निशिकांत संगल ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी को एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी थी कि बोर्ड की बैठक में महिला सभासदों के पति और उनके प्रतिनिधि न आएं बल्कि खुद सभासद उपस्थित रहें. दूसरों के बैठने से बोर्ड की गोपनीयता भंग होती है. जब भी हम अपने विकास के मुद्दे रखते हैं तो वह बीच में बोलने लगते हैं. इससे नोकझोक होती है और नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है.
बैठक के दौरान वार्ड नं 23 से सभासद निशिकांत संगल और वार्ड नं 16 से अनिल उपाध्याय ने पालिका अध्यक्ष अरविंद संगल पर सभासदों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया. सभासदों का कहना था कि वह अपने-अपने वार्डों के विकास कार्यों के प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है.
हंगामे और नोकझोंक के बीच बैठक कुछ समय तक बैठक बाधित रही. बाद में अन्य सभासदों की सहमति से विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की गई और प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद बैठक संपन्न कर दी गई. बैठक में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल और पालिका के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में सभासद मौजूद रहे.
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