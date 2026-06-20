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बिजली संकट को लेकर आक्रोशित लोगों ने दिल्ली-मेरठ हाईवे पर लगाया जाम, पुलिस नदारद!

मेरठ: ​पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से जनता का गुस्सा फूट पड़ा. पल्लवपुरम फेस-1 में रात करीब 9:30 बजे से बिजली न आने से आक्रोशित स्थानीय निवासियों ने पहले बिजली घर पर जमकर हंगामा किया. इसके बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो गुस्साए लोगों ने दिल्ली-मेरठ हाईवे (NH-58) पर जाम लगा दिया. ​जाम के दौरान हाईवे के दोनों ओर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं, जिससे राहगीर और मुसाफिर घंटों परेशान रहे. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शुरुआती दौर में मौके से पुलिस पूरी तरह गायब रही, जिसके चलते स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई.



पुलिस के सामने दी थी चेतावनी: ​प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बिजली कटौती से नाराज लोग जब सबसे पहले पल्लवपुरम स्थित बिजली घर पहुंचे, तो वहां कुछ पुलिसकर्मी पहले से मौजूद थे. आक्रोशित भीड़ ने पुलिसकर्मियों के सामने ही बिजली विभाग के कर्मचारियों को चेतावनी दी थी कि अगर जल्द ही आपूर्ति बहाल नहीं की गई, तो वे हाईवे जाम कर देंगे. इस चेतावनी के बाद भी पुलिस ने मुस्तैदी नहीं दिखाई और लोग आसानी से हाईवे पर जाकर बैठ गए.



बार एसोसिएशन अध्यक्ष की गाड़ी रोकी: ​हाईवे जाम होने के कारण हरिद्वार की तरफ से अपने परिवार के साथ लौट रहे मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज शर्मा की कार भी जाम में फंस गई. प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी के आगे खड़े होकर उसे जबरन रुकवा लिया. ​अध्यक्ष अनुज शर्मा ने बताया, मैं अपने परिवार और छोटे बच्चों के साथ घर लौट रहा था. अचानक कुछ लोगों ने गाड़ी के आगे आकर उसे रोक लिया.

गाड़ी में बच्चे और महिलाएं थीं. इसलिए हमने उनसे रास्ता देने का अनुरोध किया, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने इस बात पर हंगामा शुरू कर दिया और गाड़ी में बैठी महिलाओं के साथ बेहद अभद्र व्यवहार (बदसलूकी) किया.

गनीमत रही कि करीब 10 मिनट बाद वहां मौजूद कुछ समझदार स्थानीय लोगों और देरी से पहुंची पुलिस ने किसी तरह बीच-बचाव कर अध्यक्ष की कार को सुरक्षित वहां से निकाला. इस दौरान जाम लगाने वालों और रास्ते से गुजरने वाले अन्य राहगीरों के बीच भी तीखी नोकझोंक और कहासुनी होती रही.



​घटना के काफी देर बाद पल्लवपुरम थाना प्रभारी (SHO) भारत सारस्वत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर व हल्का बल प्रयोग कर जाम को खुलवाया.

​थाना प्रभारी भारत सारस्वत ने कहा कि बिजली कटौती को लेकर कुछ लोगों ने हाईवे पर जाम लगाने का प्रयास किया था, जिसे मौके पर पहुंचकर तुरंत खुलवा दिया गया है और यातायात सुचारू कर दिया गया है. जहां तक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज शर्मा के परिवार के साथ बदसलूकी का मामला है, तो फिलहाल इस संबंध में पुलिस को कोई भी लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. .