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रायबरेली एम्स में पेशेंट की मौत पर हंगामा, डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग

रायबरेली: रायबरेली एम्स में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन व चिकित्सकों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि मरीज को पहले गलत वार्ड में भर्ती किया गया, फिर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया. जिसके बाद मरीज की जान चली गई.

महिला की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मामले को लेकर परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड के बाहर हंगामा किया और संबंधित डॉक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाई की मांग की. स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की है.

मृतका की बेटी रितु ने बताया कि उनकी मां गीता देवी निवासी टिकरिया, जिला अमेठी की एम्स में आज मौत हो गई. मां की पैर में कई दिनों से दिक्कत थी. गौरीगंज ( अमेठी ) में उनकी मां का इलाज चल रहा था. उधर डॉक्टर किसी कारण से बाहर चले गए तो बिना किसी रेफरल कार्ड के वे मां को एम्स में बेहतर इलाज के लिए लाई थी. लेकिन पहले तो मां को एडमिट नही किया जा रहा था, जब सिफारिश कर एडमिट कराई गई तो डॉक्टर दिव्या अग्रवाल ने उनकी मां को इलाज के दौरान इधर उधर वार्ड में चक्कर लगवाते रहे.