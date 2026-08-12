रायबरेली एम्स में पेशेंट की मौत पर हंगामा, डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग
मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 7:06 PM IST
रायबरेली: रायबरेली एम्स में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन व चिकित्सकों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि मरीज को पहले गलत वार्ड में भर्ती किया गया, फिर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया. जिसके बाद मरीज की जान चली गई.
महिला की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मामले को लेकर परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड के बाहर हंगामा किया और संबंधित डॉक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाई की मांग की. स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की है.
मृतका की बेटी रितु ने बताया कि उनकी मां गीता देवी निवासी टिकरिया, जिला अमेठी की एम्स में आज मौत हो गई. मां की पैर में कई दिनों से दिक्कत थी. गौरीगंज ( अमेठी ) में उनकी मां का इलाज चल रहा था. उधर डॉक्टर किसी कारण से बाहर चले गए तो बिना किसी रेफरल कार्ड के वे मां को एम्स में बेहतर इलाज के लिए लाई थी. लेकिन पहले तो मां को एडमिट नही किया जा रहा था, जब सिफारिश कर एडमिट कराई गई तो डॉक्टर दिव्या अग्रवाल ने उनकी मां को इलाज के दौरान इधर उधर वार्ड में चक्कर लगवाते रहे.
मां के शरीर मे खून कम था, लेकिन फिर भी बार बार ब्लड टेस्ट किया जा रहा था. डॉ नीरज श्रीवास्तव का नाम लेते हुए युवती ने बताया कि उन्होंने भी लापरवाह स्टाफ को फटकार लगाई और फिर हमारे पेशेंट को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया. इस दौरान उनकी मां का केवल टेस्ट हुआ, डॉक्टर ने कोई इलाज नही किया जिसके कारण मां की मौत हो गई.
इस मामले मे एम्स के आधिकारिक प्रवक्ता डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मरीज़ को अत्यंत गंभीर हालत मे लाया गया था. किडनी पूरी तरह काम नहीं कर रही थी और शरीर. मे रक्त पांच प्रतिशत था. ऐसे मे इलाज के दौरान मरीज़ के कोलैप्स होने की संभावना ज्यादा होती ही है.
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