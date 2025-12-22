ETV Bharat / state

धान खरीदी पर सुकमा में सड़क पर संग्राम, कांग्रेस ने किया एनएच 30 पर चक्काजाम

किसानों के प्रदर्शन के चलते हाईवे से गुजरने वाले मुसाफिर घंटों परेशान होते रहे.

Uproar over paddy procurement
धान खरीदी पर सुकमा में सड़क पर संग्राम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 22, 2025 at 3:28 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा: पूरे छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी की जा रही है. शासन की ओर से 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर से धान की खरीदी चल रही है. 21 क्विंटल धान प्रति किसान से खरीदी करने का फैसला सरकार ने किया है, जिसपर अमल किया जा रहा है. सोमवार को सुकमा में धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया. नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप था कि शासन अपने वादे से मुकर गई है. किसानों से जितना धान खरीदी किया जाना चाहिए उतना नहीं किया जा रहा है.

कांग्रेस ने किया किसानों के साथ प्रदर्शन

कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि धान खरीदी केंद्रों पर भारी अनियमितता का आलम है, जिसके चलते किसान परेशान हैं. इन सब बातों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरीश कवासी के लीडरशिप में किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ता तोंगपाल से लेकर कोंटा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर धरने पर बैठ गए. किसानों और कांग्रेस के प्रदर्शन के चलते घंटों हाईवे जाम रहा. किसान लगातार मांग कर रहे थे कि टोकन कटाने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसे दूर किया जाए. साथ ही लोगों की मांग थी कि दोरनापाल में सहकारी बैंक खोला जाए. दोरनापाल में सहकारी बैंक खुलने से किसानों को दूर जाने की जरुरत नहीं होगी.

धान खरीदी पर सुकमा में सड़क पर संग्राम (ETV Bharat)
कांग्रेस ने किया एनएच 30 पर चक्काजाम (ETV Bharat)


कांग्रेस और किसानों के चक्काजाम से घंटों यातायात रहा बाधित

जाम की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों और हाईवे से लंबी दूरी तय करने वाले मुसाफिरों को हुई. माल लेकर दूसरे जिले और राज्य जाने वाले ट्रक ड्राइवर भी परेशान रहे. सड़क पर बैठे लोगों को हटाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी घंटों लोगों को मनाते भी नजर आए. काफी देर तक बातचीत चलती रही जिसके बाद धरने पर बैठे लोग हाईवे से हटे.

Uproar over paddy procurement
धान खरीदी पर सुकमा में सड़क पर संग्राम (ETV Bharat)



धान खरीदी वर्ष 2025 टू 2026

कांग्रेस नेताओं और किसानों का कहना था कि वर्ष 2025-26 की धान खरीदी के दौरान सरकार द्वारा किए गए वादों के विपरीत जमीनी हकीकत बेहद खराब है. जिले के लगभग सभी धान खरीदी केन्द्रों में नियमों का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा, जिससे किसानों को बार-बार खरीदी केन्द्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

दोरनापाल सहित कई धान खरीदी केन्द्रों में प्रतिदिन धान खरीदी की सीमा मात्र 427 क्विंटल तय की गई है, जबकि क्षेत्र में किसानों की संख्या और उत्पादन इससे कहीं अधिक है. कम लिमिट के कारण सैकड़ों किसान कई-कई दिनों तक लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं. मजबूरी में कई किसानों को अपना धान खुले बाजार में औने-पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है: माड़वी देवा, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस

Uproar over paddy procurement
धान खरीदी पर सुकमा में सड़क पर संग्राम (ETV Bharat)
Uproar over paddy procurement
धान खरीदी पर सुकमा में सड़क पर संग्राम (ETV Bharat)

वैध वन पट्टा होने के बावजूद ऐसे किसानों का धान खरीदी केन्द्रों में न तो पंजीयन किया जा रहा है और न ही धान खरीदा जा रहा है. इससे आदिवासी और वनवासी किसान सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं. शासन से हमारी मांग है कि वन पट्टा धारक किसानों का धान बिना किसी भेदभाव के खरीदा जाए: हुसैन बाबा, प्रवक्ता, जिला कांग्रेस कमेटी

Uproar over paddy procurement
धान खरीदी पर सुकमा में सड़क पर संग्राम (ETV Bharat)

आधुनिक खेती और अच्छी पैदावार के बावजूद उन्हें वास्तविक उत्पादन के अनुरूप लाभ नहीं मिल पा रहा. हम चाहते हैं कि जो धान बेचने की लिमिट है उसे बढ़ाया जाए और धान खरीदी की डेट भी आगे बढ़ाई जाए: प्रदर्शनकारी किसान

Uproar over paddy procurement
धान खरीदी पर सुकमा में सड़क पर संग्राम (ETV Bharat)

एग्रिस्टेक के सिस्टम से नाराजगी

किसानों का आरोप है कि एग्रिस्टेक और गिरदावारी होने के बावजूद कई किसानों का रकबा कम कर दिया गया है, या शून्य दर्शा दिया गया है, जिससे वे धान बेचने से वंचित रह गए हैं. कांग्रेस ने ऐसे सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर तत्काल सुधार की मांग की है. किसानों का कहना है कि अगर दोरनापाल क्षेत्र में सहकारी बैंक नहीं होने से किसानों को भुगतान और बैंकिंग सुविधाओं में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है.

Uproar over paddy procurement
धान खरीदी पर सुकमा में सड़क पर संग्राम (ETV Bharat)
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माड़वी देवा ने कहा, सरकार एक ओर किसानों से पूरी धान खरीदी का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर रकबा कम कर और वन पट्टा धारकों से धान नहीं खरीदकर किसानों को परेशान किया जा रहा है. यदि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में आंदोलन को और तेज करेगी.चिरमिरी अगला एजुकेशन हब, मंत्री ने नालंदा परिसर, पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन और हाई स्कूल का किया भूमिपूजन

खैरागढ़ के सीएएफ बटालियन कैंप में जवान की गोली लगने से मौत

मंत्री को करना पड़ा फोन, तब जागा महिला बाल विकास विभाग, महीनों से लंबित नोनी सुरक्षा योजना का मामला मौके पर सुलझा

TAGGED:

SUKMA
DISTRICT CONGRESS COMMITTEE SUKMA
NH 30
PADDY PROCUREMENT YEAR 2025 TO 26
UPROAR OVER PADDY PROCUREMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.