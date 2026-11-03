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पलामू में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल, विधायक पर मारपीट का आरोप

पलामूः जिला में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है. इस सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ है और उसमें अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. पूरा मामला पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र का है.

पूरे मामले में विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के साथ मारपीट का आरोप लगा है. दोनों पक्षों के द्वारा पलामू के लेस्लीगंज थाना में आवेदन दिया गया है जिसके बाद पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही है.

दरअसल, एक व्यक्ति के सोशल मीडिया एकाउंट से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हुआ था. जिसमें प्रधानमंत्री की एक फोटो थी और पोस्ट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था. पूरे मामले में पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने संज्ञान लिया और पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई का आग्रह किया. पूरे मामले में लेस्लीगंज थाना को एक आवेदन भी दिया गया है. वहीं शिकायतकर्ता ने विधायक पर मारपीट करने का आरोप लगाया है और थाना को दिए आवेदन में बताया है कि उनके दुकान और घर घुसकर मारपीट की गई है.

विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता का कहना है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है पूरे मामले में कार्रवाई करने को कहा गया है. आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो लेस्लीगंज बंद करवाया जाएगा और गिरफ्तारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा. लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि दोनों पक्षों का आवेदन मिला है. पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही है और मामले में कानूनी कार्रवाई भी कर रही है.