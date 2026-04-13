DU की Academic काउंसिल की बैठक से पहले MOOC-SWAYAM प्रस्ताव पर बवाल, AADTA ने जताया विरोध

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के Academic काउंसिल की 15 अप्रैल को होने वाली बैठक से पहले एक प्रस्ताव ने विवाद खड़ा कर दिया है. प्रस्ताव में छात्रों को 5 प्रतिशत तक क्रेडिट स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) के माध्यम से अर्जित करने की अनुमति देने की बात कही गई है. इस प्रस्ताव का एकेडमिक फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट टीचर्स एसोसिएशन (AADTA) ने विरोध किया है. संगठन का कहना है कि यह कदम न केवल शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देगा, बल्कि शिक्षण की गुणवत्ता और समानता पर भी गंभीर प्रभाव डालेगा. संगठन ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की हैं.
निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा: डीयू एक्जीक्यूटिव काउंसिल के पूर्व सदस्य प्रो. राजेश झा ने बताया कि यह प्रस्ताव शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा को मजबूत करेगा. उन्होंने कहा कि जब नियमित कक्षाओं की जगह ऑनलाइन माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी तो धीरे-धीरे पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था कमजोर हो जाएगी. इससे विश्वविद्यालयों में स्थायी शिक्षकों की भूमिका भी कम हो सकती है.
एकेडमिक फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट टीचर्स एसोसिएशन प्रस्ताव का कर रहा विरोध (ETV Bharat)
शिक्षा की गुणवत्ता पर उठे सवाल:प्रो. राजेश झा ने कई शोधों का हवाला देते हुए कहा कि ऑनलाइन कोर्सेज की गुणवत्ता, कक्षा में होने वाली प्रत्यक्ष शिक्षण प्रक्रिया से कम होती है. उन्होंने कहा कि छात्र-शिक्षक संवाद, चर्चा और व्यक्तिगत मार्गदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीमित हो जाते हैं, जिससे समग्र शिक्षा प्रभावित होती है. डिजिटल असमानता से बढ़ेगा भेदभाव:AADTA ने यह भी मुद्दा उठाया कि भारत जैसे देश में अभी भी बड़ी संख्या में छात्र तकनीकी संसाधनों से वंचित हैं. ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के पास न तो कंप्यूटर हैं और न ही स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी है. ऐसे में यह प्रस्ताव सामाजिक और शैक्षिक असमानता को और बढ़ा सकता है.शिक्षा बजट में कटौती का आरोप:संगठन ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह शिक्षा के बजट को कम करने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन की नीतियों के तहत इस तरह के प्रस्तावों के जरिए शिक्षकों की संख्या घटाने और खर्च कम करने की कोशिश की जा रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.यूजीसी समिति की सिफारिशों पर चिंता:प्रो. राजेश झा ने बताया कि यूजीसी की नागेश्वर राव समिति ने पहले ही 40% तक पाठ्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी. ऐसे में 5% क्रेडिट का यह प्रस्ताव उसी दिशा में एक प्रारंभिक कदम माना जा रहा है, जिसे संगठन खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में देख रहा है. ऑनलाइन सामग्री पूरक हो, विकल्प नहीं:उन्होंने कहा कि संगठन की स्पष्ट मांग है कि ऑनलाइन कोर्सेज को मुख्य शिक्षा प्रणाली का हिस्सा न बनाया जाए. ऑनलाइन सामग्री केवल सहायक हो सकती है, लेकिन वह कक्षा आधारित शिक्षण का विकल्प नहीं बन सकती. ये भी पढ़ें :