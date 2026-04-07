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मेयर और विधायक की आमंत्रण वापसी पर बवाल, DRM का फूंका पुतला

धनबाद में लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन समारोह को लेकर हंगामा मच गया है.

Uproar over inauguration ceremony of Lokmanya Tilak Terminus Express train in Dhanbad
विरोध-प्रदर्शन करते लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 7, 2026 at 9:08 PM IST

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धनबादः लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के बाद से विवाद खड़ा हो गया है. रेलवे द्वारा पहले झरिया विधायक रागिनी सिंह और धनबाद के महापौर संजीव सिंह को आमंत्रण भेजा गया लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले इसे वापस ले लिया गया. इस फैसले ने कोयलांचल की राजनीति में हलचल मचा दी है.

इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने झरिया और रणधीर वर्मा चौक के पास जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा का पुतला जलाते हुए रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम को जनप्रतिनिधियों का अपमान करार दिया है.

भाजपा समर्थकों का कहना है कि 3 अप्रैल को जारी आधिकारिक पत्र में विधायक और महापौर को विधिवत आमंत्रित किया गया था. कार्यक्रम स्थल पर उनके नाम के पोस्टर और बैनर तक लगाए गए थे. ऐसे में अंतिम समय पर निमंत्रण रद्द करना गंभीर सवाल खड़े करता है.

Uproar over inauguration ceremony of Lokmanya Tilak Terminus Express train in Dhanbad
लोगों ने DRM का फूंका पुतला (ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह केवल रेलवे की प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि किसी बाहरी दबाव का परिणाम लगता है. उन्होंने रेलवे से स्पष्ट जवाब मांगते हुए पूछा कि आखिर किन परिस्थितियों में यह फैसला लिया गया.

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. समर्थकों ने सांसद ढुल्लू महतो के ऊपर भी कई आरोप लगाए, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया. समर्थकों ने कहा कि मेयर की जीत सांसद को रास नहीं आ रही है.

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रेलवे डीआरएम का पुतला जलाया
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