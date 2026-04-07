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मेयर और विधायक की आमंत्रण वापसी पर बवाल, DRM का फूंका पुतला

धनबादः लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के बाद से विवाद खड़ा हो गया है. रेलवे द्वारा पहले झरिया विधायक रागिनी सिंह और धनबाद के महापौर संजीव सिंह को आमंत्रण भेजा गया लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले इसे वापस ले लिया गया. इस फैसले ने कोयलांचल की राजनीति में हलचल मचा दी है.

इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने झरिया और रणधीर वर्मा चौक के पास जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा का पुतला जलाते हुए रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम को जनप्रतिनिधियों का अपमान करार दिया है.

भाजपा समर्थकों का कहना है कि 3 अप्रैल को जारी आधिकारिक पत्र में विधायक और महापौर को विधिवत आमंत्रित किया गया था. कार्यक्रम स्थल पर उनके नाम के पोस्टर और बैनर तक लगाए गए थे. ऐसे में अंतिम समय पर निमंत्रण रद्द करना गंभीर सवाल खड़े करता है.