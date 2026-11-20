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हरियाणा कबड्डी संघ के चुनाव पर मचा बवाल, भारतीय खेल यूनियन ने उठाए सवाल

हरियाणा कबड्डी संघ के चुनाव पर मचा बवाल ( ETV Bharat )

रोहतक : हरियाणा कबड्डी संघ के 15 नवंबर को हुए कार्यकारिणी चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. भारतीय खेल यूनियन ने चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की है. शुक्रवार को भारतीय खेल यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश नांदल ने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ियों के साथ पत्रकार वार्ता कर हरियाणा कबड्डी संघ की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए.

प्रवेश नांदल का आरोप : प्रवेश नांदल ने आरोप लगाया कि हरियाणा कबड्डी संघ ने नए खेल कानून के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनका अधिकार नहीं दिया. नए खेल कानून के अनुसार फेडरेशन की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले चार उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन पदक विजेता खिलाड़ियों द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाना चाहिए, लेकिन संघ ने चुनाव कराने के बजाय नामांकन प्रक्रिया अपनाई. इससे वास्तविक खिलाड़ियों के अधिकारों का हनन हुआ है.