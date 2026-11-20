हरियाणा कबड्डी संघ के चुनाव पर मचा बवाल, भारतीय खेल यूनियन ने उठाए सवाल
Haryana Kabaddi Association Elections : हरियाणा कबड्डी संघ के चुनाव पर बवाल मच गया है. भारतीय खेल यूनियन ने सवाल उठाए हैं.
Published : November 20, 2026 at 10:40 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 10:52 PM IST
रोहतक : हरियाणा कबड्डी संघ के 15 नवंबर को हुए कार्यकारिणी चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. भारतीय खेल यूनियन ने चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की है. शुक्रवार को भारतीय खेल यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश नांदल ने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ियों के साथ पत्रकार वार्ता कर हरियाणा कबड्डी संघ की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए.
प्रवेश नांदल का आरोप : प्रवेश नांदल ने आरोप लगाया कि हरियाणा कबड्डी संघ ने नए खेल कानून के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनका अधिकार नहीं दिया. नए खेल कानून के अनुसार फेडरेशन की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले चार उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन पदक विजेता खिलाड़ियों द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाना चाहिए, लेकिन संघ ने चुनाव कराने के बजाय नामांकन प्रक्रिया अपनाई. इससे वास्तविक खिलाड़ियों के अधिकारों का हनन हुआ है.
तीन साल पुरानी मतदाता सूची का इस्तेमाल : उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के लिए तीन साल पुरानी मतदाता सूची का इस्तेमाल किया गया और पिछले तीन साल में संघ से जुड़े नए खिलाड़ियों को मतदान से वंचित रखा गया. इसके अलावा बार-बार एक ही चुनाव अधिकारी की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए. यूनियन का कहना है कि मतदाता सूची देखने के लिए खिलाड़ियों से 5 हजार रुपये की फीस मांगी जा रही है, जबकि फेडरेशन के नियमों के अनुसार मतदाता सूची वेबसाइट पर निशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए
चुनाव प्रकिया को रद्द करने की मांग : प्रवेश नांदल ने मांग करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो फेडरेशन के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा. इस संबंध में केंद्रीय खेल मंत्री, प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रदेश के खेल मंत्री को लिखित शिकायत भी भेजी जाएगी.
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