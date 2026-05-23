ETV Bharat / state

दिल्ली गेट के नेहरू हिल पार्क में बकरा बाजार पर हंगामा MCD ने रद्द किया आवंटन

नेहरू हिल पार्क में लगाए गए बकरा बाजार के तीखे विरोध के बाद आवंटन रद्द ( ETV Bharat )