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दिल्ली गेट के नेहरू हिल पार्क में बकरा बाजार पर हंगामा MCD ने रद्द किया आवंटन

दिल्ली गेट रामलीला मैदान स्थित नेहरू हिल पार्क में लगाए गए बकरा बाजार के तीखे विरोध के बाद निगम ने पार्क का आवंटन किया रद्द

नेहरू हिल पार्क में लगाए गए बकरा बाजार के तीखे विरोध के बाद आवंटन रद्द
नेहरू हिल पार्क में लगाए गए बकरा बाजार के तीखे विरोध के बाद आवंटन रद्द (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 23, 2026 at 3:59 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली गेट रामलीला मैदान स्थित नेहरू हिल पार्क में लगाए गए बकरा बाजार को लेकर विवाद गहरा गया है. स्थानीय लोगों और भाजपा नेताओं के विरोध के बाद दिल्ली नगर निगम ने पार्क के आवंटन को रद्द कर दिया है. इस मामले को लेकर भाजपा नेता अमित गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई थी.

नेहरू हिल पार्क में पहली बार ईद के मौके पर लगा बकरा बाजार: भाजपा नेताओं का आरोप है कि माता सुंदरी रोड स्थित नेहरू हिल पार्क में पहली बार ईद के मौके पर बकरा बाजार लगाया गया, जिससे इलाके के लोगों में नाराजगी फैल गई. उनका कहना है कि नगर निगम ने एक कथित फर्जी आरडब्ल्यूए के नाम पर 21 मई से 27 मई तक पार्क का आवंटन कर दिया था. आरोप यह भी लगाया गया कि आवंटन रसीद में कहीं भी बकरा बाजार लगाने का उल्लेख नहीं था और दबाव बनाकर अवैध कब्जे को वैध करने की कोशिश की गई.

मुख्यमंत्री से आवंटन को तत्काल रद्द करने की उठी मांग : अमित गुप्ता ने कहा कि पिछले 70 वर्षों में इस मिश्रित आबादी वाले इलाके के पार्क में कभी बकरा बाजार नहीं लगा. ऐसे समय में जब दिल्ली सरकार सार्वजनिक स्थानों पर पशु काटने की अनुमति नहीं देने की बात कह रही है, तब पार्क का आवंटन पूरी तरह गलत है. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस आवंटन को तत्काल रद्द करने की मांग की थी. इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है. स्थानीय निवासी इसे अपनी जीत मान रहे हैं, जबकि मामले को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है.

नगर निगम के हॉर्टिकल्चर विभाग ने बुकिंग रद्द करने का दिया आदेश :
मुख्यमंत्री से मुलाकात और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद दिल्ली नगर निगम के हॉर्टिकल्चर विभाग ने जारी आदेश में नेहरू हिल पार्क की बुकिंग तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी. आदेश में कहा गया कि पार्क में अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके चलते आवंटन वापस लिया गया है. साथ ही संबंधित पक्ष को तुरंत स्थल खाली करने और सभी गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए हैं.

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दिल्ली के बकरा बाजार में आवंटन रद्द
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