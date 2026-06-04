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टीजीटी परीक्षा में चेकिंग को लेकर हंगामा, महिला अभ्यर्थियों से मंगलसूत्र-चूड़ी उतरवाने का आरोप

टीजीटी परीक्षा केंद्र पर मंगलसूत्र-चूड़ी उतरवाने का आरोप. ( ETV Bharat )

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा की प्रथम पाली के दौरान प्रतापगढ़ के दो परीक्षा केंद्रों पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब महिला अभ्यर्थियों ने चेकिंग के नाम पर मंगलसूत्र, कंगन, चूड़ी और रक्षा सूत्र उतरवाए जाने का आरोप लगाया. मामला नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल और अत्रेय एकेडमी परीक्षा केंद्र का है.

परीक्षा देने आई अंकिता मिश्रा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले यहाँ पर लगाये गए लोगों ने उन्हें चूड़ी, कंगन, मंगलसूत्र और रक्षा सूत्र उतारने की बात कही. इसे लेकर अन्य अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने विरोध जताया.

टीजीटी परीक्षा केंद्र पर सिक्योरिटी के नाम पर मंगलसूत्र-चूड़ी उतरवाने का आरोप. (ETV Bharat)

इसके बाद विरोध बढ़ने पर परीक्षा केंद्र प्रशासन बैकफुट पर आ गया और तत्काल अपने रुख में बदलाव करते हुए महिला अभ्यर्थियों को मंगलसूत्र, चूड़ी और कंगन पहनकर ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी. इसके बाद स्थिति सामान्य हुई और परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ सकी.

हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को समझा कर मामला शांत कराया. परीक्षा केंद्र पर तैनात चेकिंग कर्मियों ने परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों की सही जानकारी न होने का हवाला दिया.

वहीं फतेहपुर जनपद के शादीपुर की रहने वाली टीजीटी अभ्यर्थी अंकिता मिश्रा ने आरोप लगाया कि परीक्षा गाइडलाइन से हटकर मंगलसूत्र, कंगन, चूड़ी और रक्षा सूत्र उतरवाए जा रहे थे.