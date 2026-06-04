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टीजीटी परीक्षा में चेकिंग को लेकर हंगामा, महिला अभ्यर्थियों से मंगलसूत्र-चूड़ी उतरवाने का आरोप

परीक्षा देने आई अंकिता मिश्रा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर उन्हें चूड़ी, कंगन, मंगलसूत्र और रक्षा सूत्र उतारने के लिए कहा गया.

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टीजीटी परीक्षा केंद्र पर मंगलसूत्र-चूड़ी उतरवाने का आरोप. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
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प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा की प्रथम पाली के दौरान प्रतापगढ़ के दो परीक्षा केंद्रों पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब महिला अभ्यर्थियों ने चेकिंग के नाम पर मंगलसूत्र, कंगन, चूड़ी और रक्षा सूत्र उतरवाए जाने का आरोप लगाया. मामला नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल और अत्रेय एकेडमी परीक्षा केंद्र का है.

परीक्षा देने आई अंकिता मिश्रा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले यहाँ पर लगाये गए लोगों ने उन्हें चूड़ी, कंगन, मंगलसूत्र और रक्षा सूत्र उतारने की बात कही. इसे लेकर अन्य अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने विरोध जताया.

टीजीटी परीक्षा केंद्र पर सिक्योरिटी के नाम पर मंगलसूत्र-चूड़ी उतरवाने का आरोप. (ETV Bharat)

इसके बाद विरोध बढ़ने पर परीक्षा केंद्र प्रशासन बैकफुट पर आ गया और तत्काल अपने रुख में बदलाव करते हुए महिला अभ्यर्थियों को मंगलसूत्र, चूड़ी और कंगन पहनकर ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी. इसके बाद स्थिति सामान्य हुई और परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ सकी.

हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को समझा कर मामला शांत कराया. परीक्षा केंद्र पर तैनात चेकिंग कर्मियों ने परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों की सही जानकारी न होने का हवाला दिया.

वहीं फतेहपुर जनपद के शादीपुर की रहने वाली टीजीटी अभ्यर्थी अंकिता मिश्रा ने आरोप लगाया कि परीक्षा गाइडलाइन से हटकर मंगलसूत्र, कंगन, चूड़ी और रक्षा सूत्र उतरवाए जा रहे थे.

विरोध के बाद परीक्षा केंद्र प्रशासन ने उन्हें इन वस्तुओं के साथ परीक्षा देने की अनुमति दे दी. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई स्पष्ट मनाही नहीं थी, फिर भी केंद्र पर ऐसा किया जा रहा था.

अभ्यर्थी के परिजन मनोज मिश्रा ने भी परीक्षा केंद्र की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की.

उल्लेखनीय है कि प्रतापगढ़ जनपद में टीजीटी परीक्षा के लिए कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं.

मुख्य राजस्व अधिकारी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि फ्रिस्किंग का कार्य आयोग द्वारा नियुक्त निजी कंपनी के कर्मचारियों के माध्यम से कराया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि सुरक्षा निर्देशों को ठीक से न समझ पाने के कारण कुछ कर्मचारियों ने अति उत्साह में यह कदम उठा लिया था.

शिकायत मिलने के बाद संबंधित कर्मचारियों को तत्काल हटाकर अन्य कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा रही है.

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