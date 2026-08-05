पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान पर घमासान, जमात-ए-इस्लामी हिंद ने जताई कड़ी आपत्ति
दक्षिणी दिल्ली से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के एक विवादित बयान को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है.
Published : August 5, 2026 at 12:25 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दक्षिणी दिल्ली से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के एक विवादित बयान को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है. जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर की गई उनकी टिप्पणी के बाद राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इसी क्रम में जमात-ए-इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कड़ी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि लोकतंत्र में सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को संयमित और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए तथा राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संवाद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए.
प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. उनके मुताबिक किसी भी आंदोलन में शामिल लोगों के लिए अपमानजनक या विभाजनकारी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक संवाद की मर्यादा हर हाल में बनी रहनी चाहिए.
प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि देश के युवाओं की सबसे बड़ी चिंताएं शिक्षा, रोजगार और बेहतर भविष्य से जुड़ी हैं. उनका कहना है कि राजनीतिक विमर्श का केंद्र भी यही मुद्दे होने चाहिए. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के बयान समाज पर व्यापक प्रभाव डालते हैं, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए.
बिधूड़ी ने जेन जी छात्रों पर की थी टिप्पणी
दक्षिणी दिल्ली के भाजपा युवा मोर्चा (भाजयुमो) की ओर से तुगलकाबाद डीडीए ग्राउंड में GEN-Z सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व सांसद दक्षिणी दिल्ली के रमेश बिधूड़ी पहुंचे. रमेश बिधूड़ी ने ने जंतर-मंतर प्रदर्शन के छात्रों को भटका हुआ और मिसगाइडेड Gen-Z बताया और कहा, 'उसको तथ्यों से अवगत नहीं कराया गया था और उन बच्चों को 15 साल 16 साल के बच्चों को मिसगाइड करके वहां पर लाया गया था. वहां पर जो मृत बच्चों की फोटो लगाई गई थी वो इमोशनली पेरेंट्स को और सबको ब्लैकमेल करके वहां पर बुलाया गया था.
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