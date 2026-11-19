ETV Bharat / state

संभल: महंत ऋषिराज की पदयात्रा पर टकराव! बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश; पुलिस से हुई धक्का-मुक्की

महंत ऋषिराज की पदयात्रा ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल: जनपद में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. इधर गुरुवार को कैला देवी धाम के महंत ऋषिराज गिरी महाराज ने जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ धाम से जामा मस्जिद तक पदयात्रा शुरू की. हालांकि प्रशासन ने इस यात्रा की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी महंत अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ रहे थे.

महंत ऋषिराज की पदयात्रा (Video Credit; ETV Bharat) इस पदयात्रा की वजह से थोड़ी देर के लिए माहौल काफी गरमा गया. हालात को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोकने का प्रयास किया. इस दौरान समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई. उसके बाद भी पदयात्रा में शामिल लोग बैरिकेडिंग को धकेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे.