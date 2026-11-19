संभल: महंत ऋषिराज की पदयात्रा पर टकराव! बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश; पुलिस से हुई धक्का-मुक्की
सीओ कुलदीप सिंह की समझाइश के बाद महंत ऋषिराज गिरी ने पदयात्रा स्थगित करने का फैसला लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 3:46 PM IST
संभल: जनपद में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. इधर गुरुवार को कैला देवी धाम के महंत ऋषिराज गिरी महाराज ने जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ धाम से जामा मस्जिद तक पदयात्रा शुरू की. हालांकि प्रशासन ने इस यात्रा की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी महंत अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ रहे थे.
इस पदयात्रा की वजह से थोड़ी देर के लिए माहौल काफी गरमा गया. हालात को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोकने का प्रयास किया. इस दौरान समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई. उसके बाद भी पदयात्रा में शामिल लोग बैरिकेडिंग को धकेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे.
पुलिस की पहली बैरिकेडिंग पर हुई झड़प के बावजूद पदयात्रा में शामिल लोग किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं थे. सैकड़ों की संख्या में लोग लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे. ऐसे में स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. हालांकि, सीओ कुलदीप सिंह की समझाइश के बाद महंत ऋषिराज गिरी ने पदयात्रा स्थगित करने का फैसला लिया. इसके बाद सभी समर्थक उसी रास्ते से वापस कैला देवी मंदिर लौट गए.
सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि महंत जी को कानूनी पहलुओं से अवगत कराया गया है. उन्हें इस बात की जानकारी भी है कि यह मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है. न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में महंत जी को समझाया गया, जिस पर वह सहमत हो गए.
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