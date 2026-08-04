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यूपी में खाद पर घमासान; कृषि मंत्री बोले- प्रदेश में कहीं भी उर्वरक की कमी नहीं, तस्करी पर सरकार सख्त

राज्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश के किसी भी जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है. यदि कहीं किसी जिले में खाद की कमी की सूचना मिलती है तो सरकार तत्काल वहां पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराएगी. कहा कि सहकारी समितियों और निजी उर्वरक विक्रेताओं, दोनों के पास पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है. प्रदेश की सभी उर्वरक फैक्ट्रियों से नियमित आपूर्ति की जा रही है.

इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया. उन्होंने कहा कि खाद और शराब की तुलना करना पूरी तरह अनुचित है. खाद किसानों के हित और उनकी आय बढ़ाने का माध्यम है, इसलिए दोनों विषयों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंज रहा है. विपक्ष लगातार सरकार पर खाद की कमी का आरोप लगा रहा है. सदन में विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि एक ओर किसानों को आधार कार्ड दिखाने के बाद ही खाद दी जा रही है, जबकि शराब बिना आधार कार्ड के बेची जा रही है.

कहा कि कहीं-कहीं स्थानीय स्तर पर छोटी-मोटी दिक्कत हो सकती है, लेकिन किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हर समिति और निजी दुकान पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है. रोजगार सेवकों सहित अन्य कर्मियों को किसानों के पोर्टल पर विवरण दर्ज करने और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर खाद वितरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है.

नेपाल सीमा से खाद की तस्करी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की लंबी सीमा नेपाल से लगती है और वहां से उर्वरक तस्करी की शिकायतें सामने आई थीं. सरकार ने ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की है. कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जिस किसान को जितनी आवश्यकता हो, उतनी ही खाद उपलब्ध कराई जाए. एक हेक्टेयर भूमि के लिए निर्धारित मानक के अनुसार लगभग सात बोरी यूरिया और पांच बोरी डीएपी उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि एनपीके किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद सकते हैं. सरकार के पास प्रति हेक्टेयर उर्वरक की आवश्यकता का पूरा आंकड़ा उपलब्ध है, जिससे कालाबाजारी और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है.

राज्यमंत्री ने बताया कि कुछ तस्कर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी वाली खाद को फैक्ट्रियों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन सरकार ने इस पर भी प्रभावी नियंत्रण कर लिया है. कम वर्षा की आशंका को लेकर उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष उत्तर प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हो सकती है. इसे देखते हुए कृषि विभाग पिछले चार महीनों से लगातार तैयारी कर रहा है. जहां धान की खेती प्रभावित होने की संभावना है, वहां किसानों को वैकल्पिक फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. मूंग, मसूर, चना जैसी दलहनी फसलों के बीजों का वितरण पहले ही शुरू कर दिया गया है, ताकि कम वर्षा की स्थिति में भी किसानों को नुकसान न उठाना पड़े.

कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है, जिसमें 16 लाख मीट्रिक टन यूरिया शामिल है. सरकार का दावा है कि पूरे प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों तक पूरी पारदर्शिता के साथ उर्वरक पहुंचाया जा रहा है.

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