फर्रुखाबाद में निजी अस्पताल में महिला की मौत; परिजनों का जमकर हंगामा, CMO बोले- सील किया जा रहा हाॅस्पिटल

फर्रुखाबाद : जिला के थाना कादरीगेट क्षेत्र के मसेनी स्थित एक निजी हॉस्पिटल में महिला (25) की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. घटना की सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. इस मामले में सीएमओ का कहना है कि अस्पताल को सील किया जा रहा है, नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी.

परिजन शिवनाथ सिंह ने बताया कि डिग्गी ताल निवासी राखी (25) की शादी चार वर्ष पूर्व जनपद इटावा के ऊसराहार में हुई थी. प्रसव का समय पास आते ही वह मायके आई हुई थी. एक सप्ताह पहले 20 तारीख को इसी अस्पताल में उसकी नार्मल डिलीवरी हुई थी.



सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



उन्होंने बताया कि प्रसव के बाद महिला को छुट्टी दे दी गई थी. बीती रात तीन बजे अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई. जिसके बाद परिजन उन्हें दोबारा अस्पताल लेकर पहुंचे. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने बिना समुचित जांच के दवा और इंजेक्शन दे दिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और पेट फूल गया.



