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पीपीपी मोड वाले हरिद्वार के अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा, पार्षद-आशा वर्करों ने लगाए गंभीर आरोप

हरिद्वार में पीपीपी मोड पर संचालित जिला महिला अस्पताल में प्रसूता की मौत, अस्पताल के गेट पर धरना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Haridwar Woman Died
पीपीपी मोड पर संचालित अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 1, 2026 at 5:20 PM IST

4 Min Read
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हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में संचालित जिला महिला अस्पताल में प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है. जिसके बाद गुस्साए लोगों और आशा वर्करों ने जमकर हंगामा किया. लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि प्रसूता में खून की बेहद कमी थी, बावजूद इसके डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन कर दिया. जिसके चलते प्रसूता की मौत हो गई. आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने जिम्मेदारी से बचने के लिए प्रसूता को आनन-फानन में हायर सेंटर रेफर कर दिया.

वहीं, नाराज लोगों ने पीपीपी मोड पर चल रहे जिला महिला चिकित्सालय हरिद्वार के गेट पर धरना दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उधर, सीएमएस की मानें तो शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी. वहीं, आशा वर्करों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रबंधन लगातार लापरवाही बरत रहा है. पूर्व में भी यहां लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की मौतें हो चुकी हैं.

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प्रसूता की मौत पर हंगामा (फोटो- ETV Bharat)

आशा वर्कर सविता ने बताया पूरा घटनाक्रम: बता दें कि एक दिन पहले ब्रह्मपुरी निवासी प्रसूता रेनू को यहां भर्ती कराया गया था. आशा वर्कर सविता ने बताया कि वो बीते सोमवार यानी 31 अगस्त की दोपहर को ब्रह्मपुरी क्षेत्र से रेनू नाम की गर्भवती महिला को अस्पताल में लेकर आईं थी. अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया. करीब 11 बजे रेनू को भर्ती करने के बाद करीब डेढ़ बजे ऑपरेशन किया गया.

सविता के मुताबिक, ऑपरेशन के जरिए शिशु को बाहर निकाला गया. जो अभी स्वस्थ बताया जा रहा है. महिला को भर्ती करते समय जांच में 11 ग्राम हीमोग्लोबिन था, लेकिन शाम को करीब 6 बजे अस्पताल से उनके पास फोन आया कि उनके मरीज की तबीयत बिगड़ गई है. आरोप है कि एक घंटे बाद वो जब अस्पताल पहुंची, तो खून चढ़ाने की बात कही गई. वो ब्लड बैंक खून लेने पहुंची तो, वहां पता चला कि प्रसूता रेनू में केवल 5 ग्राम हीमोग्लोबिन है और इतने कम खून पर ऑपरेशन से डिलीवरी कर दी गई.

सविता का कहना था कि ब्लड बैंक से वो जब दोबारा अस्पताल आई, तो डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. प्रसूता के परिजन उसे हायर सेंटर ले जा ही रहे थे कि रास्ते में रेनू ने दम तोड़ दिया. उन्होंने कहा कि अस्पताल में लगातार लापरवाही की जा रही है और ऐसे अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही पहले की तरह जिला महिला अस्पताल में ही डिलीवरी शुरू करनी चाहिए.

कांग्रेस पार्षद सोहित सेठी ने लगाए लापरवाही के आरोप: वहीं, स्थानीय कांग्रेस पार्षद सोहित सेठी ने भी आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन लगातार लापरवाही बरत रहा है. उन्होंने कई केस गिनवाए और कहा कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा. मृतका के परिजनों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी. इसके साथ ही महिला अस्पताल के बाहर धरने पर बैठी अन्य आशाओं ने भी कई आरोप लगाए.

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अस्पताल के बाहर लोगों का धरना (फोटो- ETV Bharat)

आशा वर्कर कमला देवी ने लगाए ये आरोप: वहीं, आशा वर्कर कमला देवी ने बताया कि वो खुद अपनी बेटी की डिलीवरी कराने के लिए एनपीपीएल अस्पताल लेकर आई थी. यहां पर भर्ती करने के बाद भी उनकी बेटी को सही इलाज नहीं मिला, मजबूरन उन्हें प्राइवेट अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज करवाना पड़ा. इस लापरवाही के कारण उनकी केवल यही मांग है कि पहले की तरह जिला महिला अस्पताल में ही महिलाओं की डिलीवरी कराई जाए.

"ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत खराब हो गई थी. जिसके बाद उसे रेफर किया गया. अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई कि महिला की मौत एंबुलेंस में हुई या अस्पताल में हुई? अभी तक किसी की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. यदि शिकायत आई तो मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और उच्च अधिकारियों को जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी."- डॉक्टर राजेश गुप्ता, सीएमएस, जिला महिला अस्पताल, हरिद्वार

पीपीपी मोड पर एनपीपीएल कर रही अस्पताल को संचालित: गौर हो कि करीब 6 महीने पहले ही अस्पताल की नई सरकारी बिल्डिंग बनाई गई थी. सरकार ने इसे पीपीपी मोड पर नवस पैथोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड यानी एनपीपीएल को दे दिया था. इसके साथ ही जिला महिला अस्पताल में होने वाली डिलीवरी भी इसी अस्पताल में होनी लगी है. हालांकि, अस्पताल में मरीजों को कोई शुल्क देना नहीं पड़ता और मरीजों के बिल का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है.

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