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पीपीपी मोड वाले हरिद्वार के अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा, पार्षद-आशा वर्करों ने लगाए गंभीर आरोप

पीपीपी मोड पर संचालित अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा ( फोटो- ETV Bharat )

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में संचालित जिला महिला अस्पताल में प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है. जिसके बाद गुस्साए लोगों और आशा वर्करों ने जमकर हंगामा किया. लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि प्रसूता में खून की बेहद कमी थी, बावजूद इसके डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन कर दिया. जिसके चलते प्रसूता की मौत हो गई. आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने जिम्मेदारी से बचने के लिए प्रसूता को आनन-फानन में हायर सेंटर रेफर कर दिया. वहीं, नाराज लोगों ने पीपीपी मोड पर चल रहे जिला महिला चिकित्सालय हरिद्वार के गेट पर धरना दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उधर, सीएमएस की मानें तो शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी. वहीं, आशा वर्करों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रबंधन लगातार लापरवाही बरत रहा है. पूर्व में भी यहां लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की मौतें हो चुकी हैं. प्रसूता की मौत पर हंगामा (फोटो- ETV Bharat) आशा वर्कर सविता ने बताया पूरा घटनाक्रम: बता दें कि एक दिन पहले ब्रह्मपुरी निवासी प्रसूता रेनू को यहां भर्ती कराया गया था. आशा वर्कर सविता ने बताया कि वो बीते सोमवार यानी 31 अगस्त की दोपहर को ब्रह्मपुरी क्षेत्र से रेनू नाम की गर्भवती महिला को अस्पताल में लेकर आईं थी. अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया. करीब 11 बजे रेनू को भर्ती करने के बाद करीब डेढ़ बजे ऑपरेशन किया गया. सविता के मुताबिक, ऑपरेशन के जरिए शिशु को बाहर निकाला गया. जो अभी स्वस्थ बताया जा रहा है. महिला को भर्ती करते समय जांच में 11 ग्राम हीमोग्लोबिन था, लेकिन शाम को करीब 6 बजे अस्पताल से उनके पास फोन आया कि उनके मरीज की तबीयत बिगड़ गई है. आरोप है कि एक घंटे बाद वो जब अस्पताल पहुंची, तो खून चढ़ाने की बात कही गई. वो ब्लड बैंक खून लेने पहुंची तो, वहां पता चला कि प्रसूता रेनू में केवल 5 ग्राम हीमोग्लोबिन है और इतने कम खून पर ऑपरेशन से डिलीवरी कर दी गई.