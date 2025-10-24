लापरवाही का आरोप : चित्तौड़गढ़ के प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत, परिजनों का शव उठाने से इनकार
प्रसूता की मौत पर परिजनों ने लगाया हॉस्पिटल के प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप. पहले भी सुर्खियों में रह चुका अस्पताल.
Published : October 24, 2025 at 1:27 PM IST
चित्तौड़गढ़: शहर के सदर थाना इलाके स्थित एक निजी हॉस्पिटल में लापरवाही का एक और मामला सामने आया है. गणेशपुरा निवासी नंदूबाई गिरी की प्रसव के दौरान गुरुवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जानकारी मिलते ही समाज के लोग और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे. सदर पुलिस ने मौके पर पहुंच हालात पर नियंत्रण किया. परिजनों की ओर से थाने में दी गई रिपोर्ट में निजी चिकित्सालय के प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं. यह प्राइवेट हॉस्पिटल लापरवाही से मौत के मामले में पहले भी चर्चा में रह चुका है.
सदर थाना प्रभारी निरंजन प्रताप सिंह ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत हो गई थी. परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया है. प्रसूता का शव निजी चिकित्सालय में है. पुलिस परिजनों से समझाइश कर रही है. परिजनों की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी.
इधर, प्रसूता के परिजन सोनू गिरी ने बताया कि नंदूबाई को गुरुवार को चिकित्सालय में भर्ती कराया था. इस दौरान उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई. रात को इजाज के दौरान मौत हो गई. चिकित्सकों से इस संबंध में बात की तो उन्होंने संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया. इधर, मामले की जानकारी मिली तो शुक्रवार सुबह समाज के लोग निजी चिकित्सालय पहुंचे और विरोध शुरू किया. इस पर पुलिस भी आई. पुलिस ने परिजनों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने. दोपहर तक प्रसूता का शव निजी चिकित्सालय में ही रखा था. वहां पुलिस जाप्ता तैनात है.
प्रभारी का दो केस: निजी हॉस्पिटल के प्रभारी पर अब तक दो प्रकरण दर्ज हो चुके हैं. वे एक मामले में जेल भी जा चुके हैं. इस चिकित्सालय में इससे पहले भी प्रसूताओं की मौत हो चुकी है. मृतका के परिजन सोनू गिरी ने बताया कि प्रशासन को इस चिकित्सालय की सख्त जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दुख ना देखना पड़े.