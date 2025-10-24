ETV Bharat / state

लापरवाही का आरोप : चित्तौड़गढ़ के प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत, परिजनों का शव उठाने से इनकार

अस्पताल परिसर में बैठे परिजन ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: शहर के सदर थाना इलाके स्थित एक निजी हॉस्पिटल में लापरवाही का एक और मामला सामने आया है. गणेशपुरा निवासी नंदूबाई गिरी की प्रसव के दौरान गुरुवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जानकारी मिलते ही समाज के लोग और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे. सदर पुलिस ने मौके पर पहुंच हालात पर नियंत्रण किया. परिजनों की ओर से थाने में दी गई रिपोर्ट में निजी चिकित्सालय के प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं. यह प्राइवेट हॉस्पिटल लापरवाही से मौत के मामले में पहले भी चर्चा में रह चुका है. सदर थाना प्रभारी निरंजन प्रताप सिंह ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत हो गई थी. परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया है. प्रसूता का शव निजी चिकित्सालय में है. पुलिस परिजनों से समझाइश कर रही है. परिजनों की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी. पढ़ें: चित्तौड़गढ़ : अस्पताल में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत पर हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप