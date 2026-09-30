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जशपुर पाकरगांव हादसे पर भड़का लोगों का गुस्सा, 50-50 लाख के मुआवजे की मांग, धरने पर बैठे लोग

जशपुर : पत्थलगांव थाना क्षेत्र के पाकरगांव में बिजली पोल शिफ्टिंग के दौरान मंगलवार को दो मजदूरों की मौत हो गई. इस हादसे को लेकर बुधवार को मामला गरमा गया. हादसे से गुस्साए मृतकों के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर जुट गए और शव लेने से इनकार करते हुए मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए. इसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया. प्रदर्शन में कांग्रेस नेता यूडी मिंज, विनयशील गुप्ता समेत बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे.

परिजनों और ग्रामीणों की मांग है कि हादसे में जान गंवाने वाले दोनों मजदूरों के परिवारों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. साथ ही बिजली पोल शिफ्टिंग का काम करा रहे ठेकेदार सौरभ अग्रवाल की गिरफ्तारी और विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. प्रदर्शनकारियों ने विशेष रूप से संबंधित विद्युत विभाग के जेई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है.

बताया गया कि पाकरगांव में बिजली पोल शिफ्टिंग का काम ठेकेदार सौरभ अग्रवाल के माध्यम से कराया जा रहा था. आरोप है कि काम शुरू कराने से पहले मजदूरों को बिजली बंद होने की बात कहकर पोल शिफ्टिंग के लिए भेजा गया. इसी दौरान सात मजदूर काम में जुट गए. पोल शिफ्टिंग के दौरान 11 केवी हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से सात मजदूर करंट से झुलस गए. इनमें पांच मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई.

पाकरगांव हादसे के बाद चक्का जाम (ETV BHARAT)

हादसे के बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं दोनों मृत मजदूरों के शव अस्पताल में रखे गए हैं. घटना के अगले दिन मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और अपनी मांगों को लेकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

मृतक के परिजनों ने शव लेने से किया इनकार

मृतक आलेख भगत के परिजनों और उनके गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक मुआवजे और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे शव नहीं लेंगे. प्रदर्शनकारियों ने ठेकेदार की गिरफ्तारी के साथ विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है.

मृतक के परिजनों का कहना है कि परिवार ने अपने सदस्य को खोया है और इस घटना की जिम्मेदारी तय करते हुए सरकार को तत्काल आर्थिक सहायता देनी चाहिए. ग्रामीणों ने दोनों मृतकों के परिवारों के लिए 50-50 लाख रुपये मुआवजे की मांग रखी है.

जशपुर में भारी बवाल (ETV BHARAT)

अस्पताल के बाहर भारी भीड़, पुलिस बल तैनात

प्रदर्शन और चक्का जाम की सूचना के बाद पत्थलगांव पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा. स्थिति को देखते हुए अस्पताल के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. प्रशासन और पुलिस अधिकारी धरने पर बैठे परिजनों तथा ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास करते रहे. हादसे को लेकर राजनीतिक प्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के लोगों की मौजूदगी से भी मौके पर भीड़ बढ़ गई. कांग्रेस नेता यूडी मिंज और विनयशील गुप्ता समेत बड़ी संख्या में समर्थक प्रदर्शन में शामिल हुए. वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनोज तिवारी और भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने भी मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम को लेकर अपनी बात रखी.

फिलहाल ग्रामीण मुआवजा, ठेकेदार की गिरफ्तारी और विद्युत विभाग के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं. पुलिस और प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास जारी है.