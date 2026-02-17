ETV Bharat / state

मसूरी में चुपके से युवतियों की तस्वीर खींचते पकड़ा गया शख्स, लोगों ने कर दिया हंगामा

मसूरी के मॉल रोड पर युवतियों की तस्वीरें खींचने पर हंगामा, शख्स पुलिस के हवाले, लक्सर में अपने बच्चों से भिक्षावृत्ति करवा रहा था बाप

MAN CLICK GIRLS PHOTOS
मोबाइल चेक करती पुलिस (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 17, 2026 at 8:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी के मॉल रोड क्षेत्र में उस वक्त माहौल गरमा गया, जब स्थानीय लोगों ने एक अधेड़ व्यक्ति को कुछ युवतियों की तस्वीरें खींचते हुए पकड़ लिया. जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और गुस्साए लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

मॉल रोड घूमने आई युवतियों की ले रहा था तस्वीर: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मसूरी के मॉल रोड घूमने आई कुछ युवतियों ने महसूस किया कि एक व्यक्ति उनकी तरफ मोबाइल कर लगातार तस्वीरें ले रहा है. संदेह होने पर उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने तत्परता दिखाते हुए उस व्यक्ति को पकड़ लिया.

देखते ही देखते मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. बताया जा रहा है कि उसने युवतियों की कई तस्वीरें खींच ली थी. उधर, सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. जिसके बाद पुलिस संबंधित व्यक्ति को थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की गई.

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उस व्यक्ति का नाम मौहम्मद आरिफ है, जिसकी उम्र 44 साल है. जो देहरादून के एमडीडीए कॉलोनी का निवासी है. वो मानसिक रूप से कुछ कमजोर बताया जा रहा है. वहीं, पुलिस अधिकारियों की मानें तो मोबाइल से युवती की तस्वीरों को डिलीट करा दिया गया है.

"मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त व्यक्ति से विस्तृत पूछताछ की गई. साथ ही उसके परिजनों को भी थाने बुलाया गया. उसकी मानसिक स्थिति सामान्य प्रतीत नहीं होती है, फिर भी उसके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है. आगे की कार्रवाई उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि और पूर्व रिकॉर्ड की जांच के बाद तय की जाएगी."- देवेंद्र चौहान, मसूरी कोतवाल

वहीं, घटना के बाद मॉल रोड क्षेत्र में कुछ समय के लिए माहौल गरमाया रहा, लेकिन पुलिस की तत्परता से स्थिति सामान्य हो गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन स्थल होने के कारण यहां महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा सर्वोपरि है. इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. पुलिस ने अपील की है किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें और कानून को अपने हाथ में न लें.

लक्सर में अपने 5 बच्चों से भीख मंगवा रहा था बाप: लक्सर में एक व्यक्ति पर अपने पांच बच्चों से भिक्षावृत्ति कराए जाने का मामला सामने आया है. इसका खुलासा उसके एक 12 साल के लड़के के लापता होने पर हुआ. हालांकि, पुलिस ने लड़के को तलाश कर स्वजन को सौंप दिया है.

लोग अपने बच्चों का भविष्य संवारने को क्या कुछ नहीं करते, लेकिन लक्सर में एक व्यक्ति ने अपने पांच बच्चों को मजदूरी व भीख मांगने के काम पर लगा दिया. दो दिन पहले इनमें से बारह वर्षीय एक लड़का संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया.

बालक को तलाश करने पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चल सका. जिस पर स्वजन ने लड़के के लापता होने की सूचना पुलिस को दी. मामला लड़के से जुडा होने की चलते तत्काल हरकत में आई, फिर पुलिस ने लड़के की तलाश करते हुए उसे ढूंढ निकाला.

पुलिस ने लड़के से पूछताछ की तो चौंकाने वाला मामला सामने आया. उसने बताया कि वो पांच भाई बहन हैं. उनका बाप उनसे मजदूरी व भीख मंगवाने का काम कराता है. भीख मांगने के दौरान ही वो लक्सर आ गया था. जो दो दिनों तक यहीं पर इधर-उधर भटकता रहा. इसी बीच पुलिस उसे पकड़कर कोतवाली ले आई.

"लापता बालक को बरामद कर उसके स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया है. परिजनों को सख्त हिदायत दी गई कि बच्चों से कोई भी ऐसा काम न कराएं, जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो. बच्चों का सरकारी स्कूल में प्रवेश कराए जाने का प्रयास किया जाएगा."- प्रवीण कोश्यारी, प्रभारी निरीक्षक लक्सर कोतवाली

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

MUSSOORIE MALL ROAD
CHILDREN BEGGING IN LAKSAR
मसूरी में युवतियों की तस्वीर
लक्सर में बच्चों से भिक्षावृत्ति
MAN CLICK GIRLS PHOTOS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.