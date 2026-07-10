निकाह के भोज में मटन की जगह मुर्गा परोसने पर बवाल, भिड़े बाराती-शराती
सहरसा में निकाह के भोज में मटन की जगह चिकन परोसने पर बवाव. आपस में भीड़े बाराती-शराती, आधा दर्जन से अधिक घायल. पढ़ें खबर-
Published : July 10, 2026 at 11:40 AM IST
सहरसा: बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर से महिषी प्रखंड के राजनपुर पहुंची एक बारात में निकाह की रस्में तो शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो गईं, लेकिन भोज के दौरान परोसे गए भोजन को लेकर दोनों पक्षों में तीखा विवाद खड़ा हो गया. दूल्हा पक्ष का आरोप है कि उन्हें मटन खिलाने का आश्वासन दिया गया था, जबकि भोज में चिकन परोसा गया. इसी बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई.
लाठी-डंडों से हुई मारपीट, कई बाराती घायल: नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर के वार्ड संख्या-12 बलवापार निवासी मो. अनवर के पुत्र मो. अब्दुल्ला उर्फ चांद का निकाह महिषी प्रखंड के राजनपुर निवासी मो. जाविद उर्फ मोटो की पुत्री के साथ संपन्न हुआ. निकाह के बाद भोज शुरू होते ही विवाद भड़क उठा. दूल्हा पक्ष के लोगों के विरोध करने पर लड़की पक्ष के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया. लाठी-डंडों और मारपीट में दूल्हा पक्ष के मो. आशिक, मो. इरफान, मो. हसन, मो. अब्बास, मो. जब्बार, मो. आतिफ, मो. महबूब समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए.
घायलों का अस्पताल में इलाज, मचा हड़कंप: सभी घायलों को तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल, सिमरी बख्तियारपुर में भर्ती कराया गया जहां उनका उपचार जारी है. घायल मो. इरफान ने बताया कि भोजन को लेकर छोटी सी बात पर लड़की पक्ष के लोगों ने अचानक हमला बोल दिया, जिससे कई बाराती घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है और दोनों पक्ष आमने-सामने हैं.
"भोजन को लेकर विवाद के बाद लड़की पक्ष के लोगों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे कई बाराती घायल हो गए. घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है."-मो. इरफान, घायल
दूल्हा पक्ष ने की पुलिस में शिकायत की तैयारी: दूल्हा पक्ष ने इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मटन की जगह चिकन परोसकर उनके साथ धोखा किया गया और विरोध जताने पर मारपीट की गई. स्थानीय स्तर पर दोनों समुदायों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा तेज है और अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.
क्या कहती है पुलिस: सहरसा सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. प्रारंभिक जांच में पता चला कि निकाह के भोज में खस्सी के मीट की जगह मुर्गा परोसे जाने को लेकर बारात पक्ष के लोगों में आपस में विवाद हुआ जो मारपीट में बदल गया. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त होने के बाद मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.
"घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि निकाह के भोज में मटन की जगह मुर्गा परोसे जाने को लेकर बारात पक्ष के लोगों की तरफ से विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. संबंधित पक्षों से आवेदन प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."-आलोक कुमार, एसडीपीओ
ये भी पढ़ें-
सावन खत्म होते 130 करोड़ के मटन-चिकन खा गए बिहार के लोग
बिहार में गजब के लुटेरे.. व्यापारी का कैश लूटा और पार्टी के लिए मुर्गा भी ले उड़े!