धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफन को लेकर हंगामा, दो पक्षों के बीच संघर्ष, प्रशासन ने निकलवाया शव

कांकेर : कांकेर में धर्मांतरित व्यक्ति का शव दफनाने को लेकर बवाल मचा था.आमाबेड़ा के पास बड़ेतेवड़ा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ.पिछले तीन दिनों से गांव में तनाव का माहौल है. बुधवार को ग्रामीणों ने शव दफनाने को लेकर प्रार्थना स्थल में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की.आगजनी की घटना के बाद से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच ने भीम आर्मी के नाम से गुंडों को बाहर से बुलवाया और जो भी ग्रामीण उससे बात करने गया उसके साथ मारपीट की गई. इस दौरान स्थिति को भांपते हुए प्रशासन की टीम ने बुधवार को कब्र से शव को निकलवा लिया है.प्रशासन की टीम अपने साथ शव को लेकर रवाना हुई है.

क्या है पूरा मामला

बड़ेतेवड़ा गांव के सरपंच रजमन सलाम ने अपना धर्म बदल लिया था.रविवार को सरपंच के पिता चमराराम सलाम की इलाज के दौरान मौत हुई. मौत के बाद सरपंच ने गांव में बिना किसी को सूचना दिए पिता का शव दफन कर दिया. इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने विरोध शुरु किया. मंगलवार शाम तक ग्रामीणों ने सरपंच के घर के सामने डेरा जमाए रखा.इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि बुधवार के दिन मामले को सुलझा लिया जाएगा.

धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफन को लेकर हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बुधवार को स्थिति और बिगड़ी

बुधवार सुबह जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रशासन की मौजूदगी में शव दफनाने वाली जगह पर चबूतरा बना दिया गया है.इसके बाद पुलिस की टीम के साथ ग्रामीणों की झड़प होनी शुरु हुई.इसी दौरान सरपंच के साथ मौजूद लोगों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया.जिसमें कई ग्रामीणों को गंभीर चोट आई है. ग्रामीणों का आरोप है कि हम लोग बात करने के लिए सरपंच के पास गए थे,लेकिन उसने भीम आर्मी के नाम से गुंडों को बुला रखा है,जिन्होंने ग्रामीणों पर हमला किया है.