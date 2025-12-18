ETV Bharat / state

धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफन को लेकर हंगामा, दो पक्षों के बीच संघर्ष, प्रशासन ने निकलवाया शव

कांकेर में धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफन को लेकर हंगामा हुआ है.

Uproar over burial of converted persons
धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफन को लेकर हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 18, 2025 at 6:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कांकेर : कांकेर में धर्मांतरित व्यक्ति का शव दफनाने को लेकर बवाल मचा था.आमाबेड़ा के पास बड़ेतेवड़ा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ.पिछले तीन दिनों से गांव में तनाव का माहौल है. बुधवार को ग्रामीणों ने शव दफनाने को लेकर प्रार्थना स्थल में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की.आगजनी की घटना के बाद से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच ने भीम आर्मी के नाम से गुंडों को बाहर से बुलवाया और जो भी ग्रामीण उससे बात करने गया उसके साथ मारपीट की गई. इस दौरान स्थिति को भांपते हुए प्रशासन की टीम ने बुधवार को कब्र से शव को निकलवा लिया है.प्रशासन की टीम अपने साथ शव को लेकर रवाना हुई है.

क्या है पूरा मामला

बड़ेतेवड़ा गांव के सरपंच रजमन सलाम ने अपना धर्म बदल लिया था.रविवार को सरपंच के पिता चमराराम सलाम की इलाज के दौरान मौत हुई. मौत के बाद सरपंच ने गांव में बिना किसी को सूचना दिए पिता का शव दफन कर दिया. इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने विरोध शुरु किया. मंगलवार शाम तक ग्रामीणों ने सरपंच के घर के सामने डेरा जमाए रखा.इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि बुधवार के दिन मामले को सुलझा लिया जाएगा.

धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफन को लेकर हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बुधवार को स्थिति और बिगड़ी

बुधवार सुबह जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रशासन की मौजूदगी में शव दफनाने वाली जगह पर चबूतरा बना दिया गया है.इसके बाद पुलिस की टीम के साथ ग्रामीणों की झड़प होनी शुरु हुई.इसी दौरान सरपंच के साथ मौजूद लोगों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया.जिसमें कई ग्रामीणों को गंभीर चोट आई है. ग्रामीणों का आरोप है कि हम लोग बात करने के लिए सरपंच के पास गए थे,लेकिन उसने भीम आर्मी के नाम से गुंडों को बुला रखा है,जिन्होंने ग्रामीणों पर हमला किया है.

बड़े तेवड़ा में भीम आर्मी का नाम लेकर बाहर से लोग आए हुए हैं. हम लोग आपस में विवाद को सुलझाने के लिए गए थे.लेकिन भीम आर्मी के लोग गांव के गायता,सरपंच और मांझी समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया.मिशनरी समुदाय के लोग भीम आर्मी का नाम लेकर ग्रामीणों पर हमला कर रही है- देवेंद्र टेकाम,जिला पंचायत सदस्य

प्रशासन ने स्थिति को संभाला

बुधवार सुबह सरपंच के घर के पास मौजूद प्रार्थना स्थल पर ग्रामीण एकजुट हुए और हंगामा करना शुरु किया. भीम आर्मी के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रार्थना स्थल में तोड़फोड़ की और आगजनी की. फिलहाल शव को निकाले जाने के बाद गांव में शांति का माहौल है. सुरक्षा के मद्देनजर गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

बड़ेतेवड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर ग्रामीणों को आपत्ति थी. सरपंच के पिता की इलाज के दौरान मौत हुई थी,जिसका अंतिम संस्कार सरपंच ने गांव में कर दिया.इसके बाद ग्रामीण शव को किसी और जगह पर दफनाने की जिद करने लगे.इसी चीज को लेकर विवाद हुआ था.अब स्थिति नियंत्रण में है -अंजोर सिंह पैकरा, एसडीएम

आपको बता दें कि कब्र से शव निकालने बाद भी ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है. बड़े तेवड़ा गांव में सरपंच के घर के पास स्थित चर्च में ग्रामीणों ने आगजनी की घटना की.आमाबेड़ा चर्च को पुलिस ने चारों ओर घेर लिया है.ताकि अप्रिय घटना ना हो.

35 सौ साल पुराने पत्थरों का रहस्य, पांच हजार शव दफन होने का दावा, खुदाई में मिले हैं सोने के सिक्के

मौत के 20 दिन बाद बस्तर के पास्टर का गांव से दूर करकापाल में कफन दफन

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा शव दफन विवाद का कारण धर्मांतरण, कांग्रेस बोली सरकार आपकी तो रोकते क्यों नहीं

TAGGED:

UPROAR OVER BURIAL
BODY REMOVED BY ADMINISTRATION
शव दफन को लेकर हंगामा
धर्मांतरित व्यक्ति
CONFLICT BETWEEN TWO PARTIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.