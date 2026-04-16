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यमुनानगर में बुलेट के चालान पर हंगामा, पुलिसकर्मी और बाइक चालक के बीच हाथापाई

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में बुलेट बाइक के चालान को लेकर जमकर हंगामा हुआ. मामला इतना बढ़ गया कि पुलिसकर्मी और बाइक चालक के परिजनों के बीच हाथापाई हो गई. इस पूरे घटनाक्रम में पुलिसकर्मी घायल बताया जा रहा है. खबर है कि हाथापाई के दौरान पुलिसकर्मी की वर्दी भी फट गई. इस पूरे घटनाक्रम के बाद बुलेट बाइक चालक अमन के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

यमुनानगर में बुलेट बाइक के चालान पर विवाद: बुलेट बाइक चालक अमन के दादा ने बताया कि "यमुनानगर के जगाधरी स्थित खेड़ा बाजार में देर रात पुलिस टीम गश्त कर रही थी. बाजार में हमारी कपड़ों की दुकान है. उसी के सामने उनकी बुलेट बाइक खड़ी थी. जिसे मेरे नाबालिग पोते अमन ने वहां खड़ा किया था. इस दौरान पुलिस आई और खड़ी बाइक के बारे में पूछने लगी. जब मेरे पोते ने बताया कि बाइक मेरी है और इसे में साइड कर लेता हूं."

यमुनानगर में बुलेट के चालान पर हंगामा, पुलिस और बाइक चालक के बीच हाथापाई (Etv Bharat)

पुलिसकर्मी से मारपीट का आरोप: अमन के दादा रघु के मुताबिक "पुलिसकर्मी ने तैश में आकर बाइक का चालान काटने को कहा. इस पर अमन और पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी हो गई. हंगामा बढ़ता देख मौके पर भारी भीड़ पहुंच गई." इस दौरान बाइक चालक के परिजन में वहां आ गए. देखते ही देखते पुलिसकर्मी और बाइक चालक के परिजनों में हाथापाई हो गई. बताया जा रहा है हाथापाई में पुलिसकर्मी की वर्दी फट गई और वो घायल हो गया.