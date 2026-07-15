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भिलाई में बुलडोजर कार्रवाई पर बवाल, व्यापारियों ने लगाया पक्षपात का आरोप

भिलाई : सुपेला के रावणभाटा क्षेत्र में मंगलवार को नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ. बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों ने निगम अधिकारियों का घेराव कर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया. प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी हुई और कुछ देर के लिए सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई.

व्यापारियों ने पक्षपात का लगाया आरोप

व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम ने केवल चुनिंदा दुकानों पर बुलडोजर चलाया, जबकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त और प्रभावशाली लोगों की दुकानों को कार्रवाई से बाहर रखा गया. उनका कहना है कि यदि सड़क किनारे बने शेड और दुकानें अतिक्रमण की श्रेणी में आती हैं, तो कार्रवाई सभी पर समान रूप से होनी चाहिए. विरोध बढ़ने पर मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची. पुलिस ने लोगों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया.इधर जोन आयुक्त दीपक कोसरिया ने पक्षपात के आरोपों को खारिज किया.