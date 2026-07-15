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भिलाई में बुलडोजर कार्रवाई पर बवाल, व्यापारियों ने लगाया पक्षपात का आरोप

भिलाई के रावणभाटा क्षेत्र में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. व्यापारियों ने निगम पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया.

UPROAR OVER BULLDOZER ACTION
भिलाई में बुलडोजर कार्रवाई पर बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 15, 2026 at 12:02 PM IST

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भिलाई : सुपेला के रावणभाटा क्षेत्र में मंगलवार को नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ. बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों ने निगम अधिकारियों का घेराव कर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया. प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी हुई और कुछ देर के लिए सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई.

व्यापारियों ने पक्षपात का लगाया आरोप

व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम ने केवल चुनिंदा दुकानों पर बुलडोजर चलाया, जबकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त और प्रभावशाली लोगों की दुकानों को कार्रवाई से बाहर रखा गया. उनका कहना है कि यदि सड़क किनारे बने शेड और दुकानें अतिक्रमण की श्रेणी में आती हैं, तो कार्रवाई सभी पर समान रूप से होनी चाहिए. विरोध बढ़ने पर मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची. पुलिस ने लोगों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया.इधर जोन आयुक्त दीपक कोसरिया ने पक्षपात के आरोपों को खारिज किया.

Traders alleged bias
व्यापारियों ने लगाया पक्षपात का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्रवाई केवल उन दुकानों पर की गई है, जिन्होंने नाली की सीमा से बाहर तक शेड और निर्माण कर अतिक्रमण किया है.जिनका निर्माण निर्धारित सीमा के भीतर है,उनके खिलाफ कार्रवाई का सवाल नहीं उठता.सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी- दीपक कोसरिया,जोन आयुक्त

भिलाई में बुलडोजर कार्रवाई पर बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विरोध के कारण नगर निगम को कुछ समय के लिए कार्रवाई रोकनी पड़ी.प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अतिक्रमण हटाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए. उनका आरोप है कि चुनिंदा दुकानों को निशाना बनाए जाने से व्यापारियों में नाराजगी है.

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