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शाहजहांपुर में आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने पर हंगामा, पुलिस ने कराई मरम्मत, गांव में फोर्स तैनात

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है. आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.

पुलिस ने प्रतिमा को तिरपाल से ढक दिया है.
पुलिस ने प्रतिमा को तिरपाल से ढक दिया है. (Photo Credit; SHAHJAHANPUR Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 9:54 PM IST

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शाहजहांपुर : थाना निगोही क्षेत्र के कटैया गांव में अराजकतत्वों ने बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया. मामले की जानकारी होते ही दलित समाज के लोग हंगामा करने लगे. तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वालों की तलाश शुरू कर दी है.

कटैया गांव के बाहर आंबेडकर की मूर्ति लगाई गई है. गुरुवार रात प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया. शुक्रवार सुबह मामले की जानकारी होते ही गांव में हंगामा होने लगा. दलित समाज के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. क्षतिग्रस्त प्रतिमा को ठीक कराया गया और चारों तरफ से तिरपाल से ढक दिया गया. पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से एक सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया है. तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है.

गांव में फोर्स तैनात. (Video Credit; SHAHJAHANPUR Police)

सीओ सदर प्रियांक जैन ने बताया, थाना निगोही क्षेत्र के गांव कटैया उस्मानपुर में बृहस्पतिवार रात किसी ने भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा का हाथ तोड़कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना का पता शुक्रवार सुबह डायल 12 से पता चला. पुलिस ने ग्रामीणों की तहरीर पर गांव के रहने वाले एक युवक पर आंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने का मुकदमा किया है.

उन्होंने बताया कि संबंधित थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर क्षतिग्रस्त आंबेडकर प्रतिमा की मरम्मत कराकर उसे सुरक्षित रूप से संरक्षित कर दिया गया है. सुरक्षा की दृष्टि से घटना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.

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