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शाहजहांपुर में आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने पर हंगामा, पुलिस ने कराई मरम्मत, गांव में फोर्स तैनात

पुलिस ने प्रतिमा को तिरपाल से ढक दिया है. ( Photo Credit; SHAHJAHANPUR Police )