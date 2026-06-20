कृषि विभाग के कार्यक्रम में अधिकारियों ने लगवा दिए भाजपा के होर्डिंग, कांग्रेसी बिफरे
रतलाम के कृषि उपज मंडी की घटना. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप, शासकीय कार्यक्रमों में भाजपा का प्रचार कर रहे प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 3:53 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 4:03 PM IST
रतलाम: रतलाम के कृषि उपज मंडी में प्राकृतिक खेती कार्यशाला के कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के होर्डिंग लगाए जाने को लेकर बीच कार्यक्रम में विवाद हो गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में पहुंचकर धरना शुरू कर दिया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर भाजपा के प्रचार वाले पोस्टर और होर्डिंग लगाए जाने का विरोध जताया. हंगामे के बाद शहर एसडीएम और पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल से विवादित होर्डिग पोस्टर हटवाए जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता धरने से हटने को राजी हुए.
कांग्रेस का आरोप, शासकीय कार्यक्रमों में भाजपा का प्रचार कर रहे अधिकारी
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप भी पहुंचने वाले थे. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह शासकीय कार्यक्रमों में भाजपा का प्रचार कर रहे हैं.
दरअसल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग की तरफ से प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया था. जहां शासकीय आयोजन में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे. जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्थानीय नेताओं सहित भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी के फोटो लगे थे.
कार्यक्रम का विरोध जताते हुए धरने पर बैठ गए कांग्रेस कार्यकर्ता
शासकीय कार्यक्रम में भाजपा के होर्डिंग्स लगे होने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि शासकीय कार्यक्रमों का भाजपाईकरण किया जा रहा है. कांग्रेस नेता डीपी धाकड़, राजेश पुरोहित और शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम का विरोध जताते हुए धरने पर बैठ गए.
किसान नेता डीपी धाकड़ ने बताया "कृषि समिति जिला पंचायत का सदस्य होने के नाते उन्हें भी कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन यहां भाजपा का प्रचार किया जा रहा है. वहीं आपत्ति लिए जाने पर भी हमें रोका और दबाया जा रहा है. मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति में शासकीय रुपये का दुरुपयोग भाजपा का प्रचार करने में किया जा रहा है, जिसकी शिकायत आगे तक की जाएगी."
एसडीएम ने कहा, आपत्ति के बाद हटवा दिया गया होर्डिंग
मामले पर शहर एसडीएम तरुण जैन ने कहा "कार्यक्रम स्थल के बाहर होर्डिंग लगे हुए थे जिन्हें आपत्ति लिए जाने के बाद हटवा दिया गया है. प्रदर्शन कर रहे लोगों की बात को सुना गया है और उन्हें संतुष्ट कर रवाना किया गया है."
बहरहाल शासकीय कार्यक्रम में भाजपा के प्रचार के होर्डिंग लगाए जाने और कांग्रेस के विरोध के बाद प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारी बैकफुट पर नजर आए. इसके बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप के आने के पूर्व आनन-फानन में कार्यक्रम स्थल पर लगे होर्डिंग्स पोस्टर को निकलवाया गया है.