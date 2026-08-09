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लखनऊ में धर्मांतरण के आरोप में हंगामा; पांच लोगों को हिरासत में लिया, पुलिस जांच में जुटी

लखनऊ : राजधानी के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित एक चर्च में कथित संदिग्ध गतिविधियों को लेकर हंगामा हो गया. धर्मांतरण की सूचना पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता रविवार को एक धार्मिक स्थल पहुंच गये. जिसके बाद वहां चल रही सभा का विरोध किया. घटना की सूचना पर मौके पर मोहनलालगंज थाना पुलिस पहुंची. मौके पर पहुंची पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

एडीसीपी साउथ बसंथ कुमार रल्लापल्ली ने बताया कि ​घटना की सूचना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया. एडीसीपी दक्षिणी ने बताया कि एक गांव में एक मकान में प्रार्थना सभा और धर्मांतरण की शिकायत पर पुलिस टीम पहुंची थी. एक व्यक्ति समेत संबंधित लोगों को मोहनलालगंज थाने लाया गया है. सभी से गहन पूछताछ की जा रही है. मौके से मिली सामग्री और ग्रामीणों के बयानों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.



