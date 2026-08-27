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नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में एसी की खरीद पर बवाल, छात्रों ने आंदोलन की दी चेतावनी, कुलपति ने दी सफाई

पलामूः नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी में एसी की खरीद को लेकर बवाल शुरू हो गया है. छात्र संगठनों ने नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. दिनेश कुमार सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रों ने आंदोलन की भी घोषणा की है और कहा है कि पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो लोकभवन के समक्ष छात्र भूख हड़ताल पर बैठेंगे.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में 2025-2026 में क्रय समिति की बैठक में 11 एसी खरीद के लिए भुगतान किया गया है. एसी खरीदारी के लिए भुगतान में गड़बड़ी का आरोप लगा है और कहा जा रहा है कि एसी की खरीदारी के लिए 9,27,410 रुपये का भुगतान किया गया है. जबकि 4 जुलाई 2025 को यूनिवर्सिटी को एसी आपूर्ति होती है, 8 जुलाई को यूनिवर्सिटी को प्राप्त होता है, जबकि एसी लगवाने का जिक्र 22 जून को ही दस्तावेज में है.

छात्र संगठनों के सदस्यों के आरोप और एनपीयू के कुलपति का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दस्तावेज जारी किया

यूनिवर्सिटी में एसी की खरीद को लेकर छात्र संगठन ऑल पलामू स्टूडेंट यूनियन और एनएसयूआई ने आंदोलन की घोषणा की है. छात्र नेताओं का आरोप है कि खरीदी गई सभी एसी यूनिवर्सिटी की जगह कुलपति के आवास में लगाई गई है. पूरे मामले को लेकर छात्र संगठनों ने गुरुवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक दस्तावेज भी जारी किया है.

छात्रों ने मीडिया को बताया है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत उन्होंने दस्तावेज लिए हैं, जिसमें खरीदारी में गड़बड़ी का जिक्र है और कहा गया है कि यह राशि वसूलने योग्य है. छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी का अपना भवन बना हुआ है, जिसमें जेएसबीसीएल का एक सेंट्रलाइज्ड एसी है. एसी की खरीद को लेकर वित्त समिति या अभिषद से कब स्वीकृति ली गई थी संबंधित फाइल में इसका जिक्र नहीं है.