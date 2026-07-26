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सांचौर में मरीज की मौत के बाद निजी अस्पताल के बाहर हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

जालोर: सांचौर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज की मौत के बाद रविवार को अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा हुआ. मृतक के परिजनों ने चिकित्सक और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव के साथ करीब तीन घंटे तक धरना दिया. बाद में प्रशासन की मौजूदगी में हुई वार्ता के बाद परिजनों ने धरना समाप्त कर शव को हटाया.

वहीं, अस्पताल संचालक डॉ सुभाष सैनी ने आरोपों से इनकार करते हुए बताया कि मरीज की जांच में रविवार को टीबी होने की पुष्टि हुई थी और उसका उपचार किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि मरीज की पल्स रेट अचानक गिरने पर उसे बेहतर इलाज के लिए गुजरात रेफर किया गया था. मरीज की मौत के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे थे, जिनसे बातचीत कर मामला शांत करा दिया गया.

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जानकारी के अनुसार कुड़की निवासी मनोहर पुत्र पनाराम गायणा (50) को गत 22 जुलाई को बुखार और खांसी की शिकायत होने पर निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान मरीज को गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उसे गुजरात रेफर कर दिया, जहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.