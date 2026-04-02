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गिरिडीह कोर्ट में लड़का-लड़की पक्ष में हंगामा, कोर्ट मैरेज करवाने पहुंचा था लड़की पक्ष

गिरिडीह: देर रात प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. फिर सिंदूर दान का कार्यक्रम चला और दूसरे दिन दोनों की शादी कोर्ट में करवाने लड़की पक्ष पहुंच गए लेकिन कोर्ट पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया. युवक पक्ष के लोगों ने शादी का विरोध किया फिर दोनों तरफ से कहासुनी शुरू हो गई. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को किसी तरह शांत करवाया.

क्या है मामला?

दरअसल, धनवार थाना इलाके के एक गांव की एक लड़की का प्रेम प्रसंग दूसरे गांव के युवक के साथ चल रहा था. मंगलवार की रात युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पर पहुंच गया. जानकारी जब लड़की के गांव वालों को लगी, तो युवक को पकड़ लिया गया. फिर सिंदूर दान हो गया. दूसरे दिन बुधवार को लड़की और लड़के को लेकर लोग गिरिडीह कोर्ट पहुंचे, यहां दोनों की शादी का निबंधन करवाने की तैयारी चल रही थी. तभी इस बीच लड़के पक्ष के भी लोग आ पहुंचे और शादी पर आपत्ति जाहिर जताई. जिससे हंगामा शुरू हो गया.

क्या चाहते हैं दोनों पक्ष

लड़की पक्ष का कहना है कि युवक देर रात को लड़की के घर आ गया और मांग में सिंदूर भर दिया. इसके बाद युवक को पकड़ा गया. दोनों से बात की गई और उनका दोनों का पक्ष सुना गया. युवक और युवती ने शादी में रजामंदी जाहिर की. जिसके बाद दोनों को शादी के लिए कोर्ट लाया गया. लेकिन लड़का पक्ष इस मामले में आपत्ति कर रहा. उनका कहना था कि यदि युवक देर रात को घर गया था तो इसकी जानकारी परिजनों को देनी चाहिए थी न कि सीधा शादी के लिए कोर्ट लाना चाहिए था.