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यूपी विधानसभा में दूसरे दिन हंगामा; विधानसभा अध्यक्ष ने की बड़ी कार्रवाई, विधायकों ने दी यह प्रतिक्रिया

पल्लवी पटेल ने कहा कि कोडिन कफ सिरप मामले में भी एसआईटी गठित हुई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई और न ही किसी बड़े व्यक्ति का नाम सामने आया. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा था और इस बार भी "चढ़ावा चोरी" पर चर्चा की मांग की जा रही है.

"लीपापोती करने के लिए एसआईटी का गठन" : अपना दल (कमेरावादी) की नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी सीधे तरीके से काम नहीं करती. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भी जानती है और विपक्ष भी कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का असली दोषी कौन हैं, लेकिन उन्हें बचाने और जनता के सामने लीपापोती करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है.

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर जनहित के मुद्दे पर लगातार संघर्ष करती रही है. उन्होंने कहा कि उनके हाथ में जो पोस्टर था, उसमें कुछ भी गलत नहीं था. उन्होंने आरोप लगाया कि चढ़ावा चोरी मामले में केवल चपरासी, ड्राइवर और कैशियर की गिरफ्तारी की गई, जबकि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि विपक्ष ने नियम 311 के तहत यह मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार ने चर्चा की अनुमति नहीं दी. उन्होंने आरोप लगाया कि जब समाजवादी पार्टी के विधायक विरोध दर्ज कराने के लिए वेल में पहुंचे तो सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की.

"विधानसभा में भी चढ़ावा चोरी के मामले पर चर्चा होनी चाहिए" : सपा विधायक अतुल प्रधान ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि लोकसभा में जिस मुद्दे पर चर्चा हुई, उसी तरह विधानसभा में भी चढ़ावा चोरी के मामले पर चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ हुई मारपीट का मामला भी गंभीर है और इस पर भी सदन में चर्चा आवश्यक थी.

सपा विधायक अतुल प्रधान, विधायक सचिन यादव और विधायक पल्लवी पटेल का बयान (Video credit: ETV Bharat)

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन मंगलवार को भी भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया. सदन में लगातार जारी शोर-शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्यवाही को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. हंगामे के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को सदन की पूरी कार्यवाही से निष्कासित कर दिया गया. मंगलवार को विधायक सचिन यादव चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने बैठ गये. उनके साथ सपा के और विधायक मौजूद रहे.

उन्होंने कहा कि भाजपा भगवान श्रीराम के नाम पर सत्ता में आई, लेकिन जनता की श्रद्धा से जुड़े चढ़ावे तक को नहीं छोड़ा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले आरक्षण, नौकरी और खाद की लूट हुई और अब भगवान श्रीराम के मंदिर के चढ़ावे में भी गड़बड़ी सामने आई है.

उन्होंने कहा कि मामला केवल चढ़ावा चोरी तक सीमित नहीं है. किसानों, महिलाओं, युवाओं और छात्रों समेत सभी जनहित के मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने जिन वादों के आधार पर सत्ता हासिल की थी, अब उन पर जवाब देना होगा.

विधायक सचिन यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष और जनता की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम से जुड़े चढ़ावे का मामला अत्यंत गंभीर है और इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता. उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष ने नियम 311 के तहत चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने यह कहते हुए अनुमति नहीं दी कि यह हाल का मामला नहीं है.

उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि इससे बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया रिपोर्टों में सामने आया है कि जहां लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च किया गया है बजट 22 सो करोड़ की थी, वहां निर्माण कार्य में 1400 करोड़ रुपये तक का घोटाला दिखाई दे रहा है.

उन्होंने कहा कि लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से जो चढ़ावा भगवान श्रीराम के मंदिर में अर्पित किया था, वह भी गायब हो गया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बड़े लोगों को बचाने और उन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि उनकी केवल एक मांग है कि चढ़ावा चोरी के मामले पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा कराई जाए.

उन्होंने कहा कि उनका निष्कासन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा यह है कि जनता से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा हो. उन्होंने कहा कि वह अखिलेश यादव के सिपाही हैं और कार्रवाई या निष्कासन से डरने वाले नहीं हैं. उनका उद्देश्य केवल जनता की आवाज सदन में बुलंद करना है और चढ़ावा चोरी के मामले पर चर्चा कराना है.

केंद्रीय मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान (Video credit: ETV Bharat)

जानिये क्या बोले कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह?

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास विकास से जुड़े कोई मुद्दे नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के पास विकास की जगह विनाश के मुद्दे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि हमेशा अपराध और अपराधियों को सेल्टर देने का काम करते हैं, इसलिए उनके पास विकास नहीं है. योगी सरकार की दो प्राथमिकताएं हैं. जनता का और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकास करना और जनता को सुरक्षा प्रदान करना.

उन्होंने कहा कि आज अपराधी भयग्रस्त हैं. दोनों हाथ जोड़कर अपनी जान के दुहाई मांग रहे हैं. आज बजट आया यह अनुपरक बजट एक परंपरा है, जो अधूरा काम है उसे पूरा करने के लिए. अच्छी व्यवस्था को लेकर बजट आया था. विपक्ष को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विपक्ष के पास जनता से जुड़े मुद्दे नहीं हैं. वह सिर्फ भय का आतंक का माहौल बनाकर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं. समय पर जनता जवाब देगी. 2027 में इसी माहौल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी.

कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का काम विधानसभा को व्यवस्थित करना है और कोई अव्यवस्थित करने का काम करेगा तो ठीक नहीं है. विधानसभा किसी पार्टी विशेष की नहीं है. विधानसभा जनता की है. 403 विधायक जनता से चुनकर आते हैं. यहां सदन में बैठकर जनता के हित की बात करने के लिए विधायकों को आना चाहिए. हित की जगह अहित करते हैं तो फिर ऐसी व्यवस्था दी जाती है.





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