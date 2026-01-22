ETV Bharat / state

मसूरी में टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में हंगामा, पटरी कारोबारियों ने लगाए गंभीर आरोप

मसूरी: नगर पालिका सभागार में आयोजित टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गई, जब कुछ पटरी कारोबारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. नाराज पटरी कारोबारियों का आरोप था कि नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन उन्हें आपस में बांटने का प्रयास कर रहा है, जिसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने दिया जाएगा. प्रदर्शन कर रहे कारोबारियों ने टाउन वेंडिंग कमेटी को भंग करने की मांग भी उठाई. इसी दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में टाउन वेंडिंग कमेटी बैठक आयोजित की गई, जिसमें पात्र पटरी कारोबारियों को चिन्हित कर उन्हें व्यवस्थित रूप से बैठाने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई. बैठक में अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने पात्र लोगों के दस्तावेजों की गहन जांच की.

अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने दो टूक शब्दों में कहा कि कुछ पटरी कारोबारी मॉल रोड पर ही दुकान लगाने की जिद पर अड़े हुए हैं, जो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि मॉल रोड को पूरी तरह वेंडर जोन फ्री घोषित किया जा चुका है. नगर पालिका प्रशासन अन्य स्थानों पर वेंडर जोन विकसित कर रहा है, जहां पटरी कारोबारियों के लिए पेयजल, शौचालय, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि सभी पात्र पटरी कारोबारियों को हर हाल में व्यवस्थित किया जाएगा, लेकिन कुछ लोग बेवजह राजनीतिक माहौल बनाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने कहा कि मसूरी में पटरी कारोबारियों को व्यवस्थित करने का कार्य टाउन वेंडिंग कमेटी के नियमों के अनुरूप किया जा रहा है. कुछ लोग जानबूझकर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ऐसे तत्वों पर सख्त नजर रखे हुए हैं. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि मॉल रोड पर किसी भी स्थिति में पटरी नहीं लगने दी जाएगी. यदि कोई व्यक्ति मॉल रोड पर पटरी लगाता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.