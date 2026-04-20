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मंडी में डिलीवरी बॉय की पिटाई पर बवाल, रेस्टोरेंट मालिक पर मारपीट के आरोप

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में डिलीवरी बॉय की पिटाई पर जमकर हंगामा हुआ है. जिला मंडी के सुंदरनगर में रेस्टोरेंट मालिक और एक डिलीवरी बॉय के बीच हुई मारपीट की घटना ने देर रात तक माहौल को तनावपूर्ण बनाए रखा। घटना के विरोध में नाराज़ लोगों ने सुंदरनगर पुलिस थाना के बाहर सड़क पर चक्का जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष फैल गया। डिलीवरी बॉय के समर्थन में सैकड़ो की संख्या में लोग रात करीब 12 बजे तक थाने के बाहर डटे रहे.

सुंदरनगर में डिलीवरी बॉय की पिटाई पर बवाल

प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई. पुलिस को दी गई शिकायत में 25 वर्षीय पीड़ित दीपक निवासी गांव बाड़ी सुंदरनगर ने बताया कि, वह डिलीवरी बॉय का कार्य करता है. वह ऑर्डर लेने के लिए सुंदरनगर स्थित एक रेस्टोरेंट पहुंचा था. ऑर्डर तैयार होने के बाद जब वह काउंटर पर पहुंचा, तो रेस्टोरेंट मालिक धीरज जम्वाल ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी.