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मंडी में डिलीवरी बॉय की पिटाई पर बवाल, रेस्टोरेंट मालिक पर मारपीट के आरोप

डिलीवरी बॉय की पिटाई मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया.

Uproar in Sundernagar Delivery Boy Beating
सुंदरनगर में डिलीवरी बॉय की पिटाई पर हंगामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
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मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में डिलीवरी बॉय की पिटाई पर जमकर हंगामा हुआ है. जिला मंडी के सुंदरनगर में रेस्टोरेंट मालिक और एक डिलीवरी बॉय के बीच हुई मारपीट की घटना ने देर रात तक माहौल को तनावपूर्ण बनाए रखा। घटना के विरोध में नाराज़ लोगों ने सुंदरनगर पुलिस थाना के बाहर सड़क पर चक्का जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष फैल गया। डिलीवरी बॉय के समर्थन में सैकड़ो की संख्या में लोग रात करीब 12 बजे तक थाने के बाहर डटे रहे.

सुंदरनगर में डिलीवरी बॉय की पिटाई पर बवाल

प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई. पुलिस को दी गई शिकायत में 25 वर्षीय पीड़ित दीपक निवासी गांव बाड़ी सुंदरनगर ने बताया कि, वह डिलीवरी बॉय का कार्य करता है. वह ऑर्डर लेने के लिए सुंदरनगर स्थित एक रेस्टोरेंट पहुंचा था. ऑर्डर तैयार होने के बाद जब वह काउंटर पर पहुंचा, तो रेस्टोरेंट मालिक धीरज जम्वाल ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी.

Uproar in Sundernagar Delivery Boy Beating
सुंदरनगर में डिलीवरी बॉय की पिटाई (ETV Bharat)

रेस्टोरेंट मालिक पर मारपीट के आरोप

पीड़ित का आरोप है कि, इसके बाद रेस्टोरेंट मालिक और उसके एक साथी ने उसे घेरकर मारपीट की. इस दौरान उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई. मारपीट में उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं है और, एक दांत टूट गया. उसके कपड़े भी फट गए हैं. साथ ही उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया और करीब 2 हजार रुपए भी छीन लिए.

Uproar in Sundernagar Delivery Boy Beating
सुंदरनगर में डिलीवरी बॉय की पिटाई पर हंगामा (ETV Bharat)

रेस्टोरेंट मालिक ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

वहीं, दूसरी ओर रेस्टोरेंट मालिक धीरज जम्वाल ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि, पहले डिलीवरी बॉय ने ही उनके साथ गाली-गलौज की और हेलमेट से हमला किया, जिसके बाद विवाद बढ़ा. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

शिकायत के आधार पर मामला दर्ज

मामले को लेकर डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि, "शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है. जांच के बाद सामने आए तथ्यों के अनुसार उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. फिलहल पुलिस इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश में जुटी है."

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