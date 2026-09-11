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संभल में मस्जिद निर्माण को लेकर बवाल, हाईकोर्ट में विचाराधीन है मामला, गांव में फोर्स तैनात

संभल : बहजोई थाना क्षेत्र के विसारू गांव में मस्जिद में दरवाजा लगाकर निर्माण कराए जाने को लेकर विरोध का मामला सामने आया है. मस्जिद में निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने विरोध किया. विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है.

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों पक्षों से पूरे मामले की जानकारी ली और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. बताया जा रहा है कि मस्जिद के निर्माण से जुड़ा विवाद पहले से ही हाईकोर्ट में विचाराधीन है. इसी बीच निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर विवाद हो गया. पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है.

बहजोई सीओ स्वाति सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की थी. मौके पर पुलिस पहुंची और शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है. कुछ लोगों की जांच की जा रही है. विवाद की जानकारी मिलते ही पुलिस सतर्कता दिखाते हुए गांव में पहुंची और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लोगों से अपील की. जो भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.