रोहतक जिला परिषद की बैठक में हंगामा, दो पार्षदों में जमकर मारपीट, अपशब्दों के साथ डंडों से पीटा

हरियाणा के रोहतक की जिला परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है. इस दौरान दो पार्षदों में मारपीट हो गई.

Uproar in Rohtak Zila Parishad meeting two councillors fight
रोहतक जिला परिषद की बैठक में हंगामा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 12, 2026 at 5:50 PM IST

3 Min Read
रोहतक : हरियाणा के रोहतक में जिला परिषद की बैठक उस समय हंगामे में तब्दील हो गई जब दो पार्षदों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया. बैठक के दौरान वार्ड नंबर 8 के पार्षद धीरज और वार्ड नंबर 4 के पार्षद अनिल के बीच तीखी बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में धक्का-मुक्की और मारपीट में बदल गई. दोनों पार्षदों ने एक-दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का भी प्रयोग किया, जिससे बैठक का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया.

जिला परिषद की बैठक में हंगामा : घटना के समय जिला परिषद की चेयरमैन मंजू हुड्डा, कई महिला पार्षद और अतिरिक्त उपायुक्त भी बैठक में मौजूद थे. हंगामा बढ़ता देख अन्य सदस्यों और अधिकारियों ने बीच-बचाव कर दोनों पार्षदों को शांत कराने की कोशिश की. काफी देर तक बैठक का माहौल गरमाया रहा. इस दौरान महिला पार्षदों ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई. उनका कहना था कि जनप्रतिनिधियों को जनता के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन बैठक में इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है. महिला पार्षदों ने हंगामा और मारपीट करने वाले पार्षदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

रोहतक जिला परिषद की बैठक में हंगामा (Etv Bharat)

मंजू हुड्डा ने जताई नाराज़गी : जिला परिषद की चेयरमैन मंजू हुड्डा ने भी घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बैठक के दौरान इस तरह का व्यवहार किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी और दोषी पार्षदों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की जाएगी. हंगामे के कारण कुछ समय के लिए बैठक की कार्यवाही भी प्रभावित हुई. बाद में माहौल शांत होने के बाद बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई. इस घटना को लेकर जिला परिषद के अन्य सदस्यों ने भी चिंता जताई और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए अनुशासन बनाए रखने की अपील की है.

ROHTAK ZILA PARISHAD FIGHT
ROHTAK COUNCILLORS FIGHT
रोहतक की बैठक में हंगामा
मंजू हुड्डा
ROHTAK ZILA PARISHAD FIGHT

