विधानसभा बजट सत्र : दरी पट्टियों पर बवाल, BEO निलंबित

विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर हल्की-फुल्की नोकझोंक होती रही, खासकर मनरेगा और दरी पट्टियों के मामले में.

विधानसभा में बोलते शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (Courtesy: Rajasthan Vidhansabha)
जयपुर: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिला. सबसे अधिक तीखी बहस डेगाना विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में दरी पट्टियों की खरीद को लेकर हुई, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को तत्काल निलंबित करने के आदेश दे दिए. खाद आपूर्ति, पेंशन, मनरेगा और पुस्तकालयों सहित कई अन्य मुद्दों पर भी सदन में जमकर नोकझोंक हुई.

डेगाना से विधायक अजय सिंह किलक ने सवाल उठाया कि भेरूंडा में जरूरत से कम दरी खरीदी गईं और इसमें गड़बड़ी की आशंका है. शिक्षा मंत्री दिलावर ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि दरी पट्टियों का यह घोटाला पिछली कांग्रेस सरकार के समय का है, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है. उन्होंने तत्कालीन बीईओ को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दे दिए. मंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा के कार्यकाल में दरी लेने से मना करने वाले शिक्षकों के तबादले तक करवा दिए गए थे. उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने पूछा कि क्या आरोपी भाजपा में होने के कारण बच जाएगा, जिस पर मंत्री ने साफ किया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी.

खाद आपूर्ति पर सख्ती : किशनगंज से विधायक ललित मीणा ने भरतपुर और कोटा संभाग में खाद की कमी का मुद्दा उठाया. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि सरसों के अधिक रकबे के कारण इन क्षेत्रों में डीएपी की मांग अधिक है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक लाख मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक रखा गया था, जिसमें से 3658 मीट्रिक टन इन्हीं संभागों के लिए आरक्षित किया गया था. उन्होंने बताया कि बारां और झालावाड़ में जबरन उर्वरक अटैचमेंट की शिकायतों पर 98 लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए गए हैं. फरवरी 2026 तक 1373 विक्रेताओं के औचक निरीक्षण में 53 विक्रेताओं की बिक्री रोकी गई.

मनरेगा में 750 करोड़ घोटाले का आरोप : बाड़मेर में मनरेगा कार्यों को लेकर विधायक हरीश चौधरी और कृषि मंत्री के बीच तीखी बहस हुई. चौधरी ने कहा कि 2023-24 में 4414 टांकों की स्वीकृति के बाद भी एक भी काम शुरू नहीं हुआ. मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली सरकार में 750 करोड़ रुपए के मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी मिली है, जहां कागजों में काम दिखाकर धन की निकासी की गई. उन्होंने बताया कि बाड़मेर में कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया है और कई मामलों की जांच जारी है.

ये भी मुद्दे उठे:

आयुर्वेद औषधालय : बगरू विधायक कैलाश वर्मा के सवाल पर उपमुख्यमंत्री डॉ. पी.सी. बैरवा ने बताया कि अजयराजपुरा में फिलहाल उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है और पास में कलवाड़ा में आयुर्वेदिक अस्पताल मौजूद है. बजट प्रावधान होने पर प्राथमिकता से वहां औषधालय खोला जाएगा.

डिजिटल लाइब्रेरी : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि फिलहाल आधुनिक पुस्तकालय योजना संचालित नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान के तहत डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की योजना है. देवली-उनियारा क्षेत्र में चार डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन : विधायक भगवान राम सैनी के सवाल पर मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि दिसंबर 2025 तक सभी पात्र पेंशनधारकों को भुगतान कर दिया गया है. सत्यापन में त्रुटि के कारण रुकी 1.74 लाख पेंशनों में से 40 हजार से अधिक का भुगतान सुधार के बाद बहाल कर दिया गया है.

सहकारी मेडिकल स्टोर : शिव विधायक रवींद्रसिंह भाटी के सवाल पर सहकारिता मंत्री गौतम दक ने बताया कि बाड़मेर में 13 सहकारी मेडिकल स्टोर संचालित हैं और शिव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी नया स्टोर खोलने की प्रक्रिया जारी है. वर्ष 2025 में बाड़मेर उपभोक्ता भंडार को 11.64 लाख रुपये का लाभ हुआ.

कॉलेजों में रिक्त पद : विधायक डॉ. दयाराम परमार ने खेरवाड़ा क्षेत्र के कॉलेजों में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया. खेरवाड़ा क्षेत्र के कॉलेजों में रिक्त पदों पर उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने कहा कि मामला न्यायालय में होने के कारण पद नहीं भरे जा सकते, हालांकि प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरने का प्रयास किया जाएगा. इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर हल्की-फुल्की नोकझोंक होती रही, खासकर मनरेगा और दरी पट्टियों के मामले में.

