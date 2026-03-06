ETV Bharat / state

विधानसभा बजट सत्र : दरी पट्टियों पर बवाल, BEO निलंबित

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिला. सबसे अधिक तीखी बहस डेगाना विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में दरी पट्टियों की खरीद को लेकर हुई, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को तत्काल निलंबित करने के आदेश दे दिए. खाद आपूर्ति, पेंशन, मनरेगा और पुस्तकालयों सहित कई अन्य मुद्दों पर भी सदन में जमकर नोकझोंक हुई.

डेगाना से विधायक अजय सिंह किलक ने सवाल उठाया कि भेरूंडा में जरूरत से कम दरी खरीदी गईं और इसमें गड़बड़ी की आशंका है. शिक्षा मंत्री दिलावर ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि दरी पट्टियों का यह घोटाला पिछली कांग्रेस सरकार के समय का है, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है. उन्होंने तत्कालीन बीईओ को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दे दिए. मंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा के कार्यकाल में दरी लेने से मना करने वाले शिक्षकों के तबादले तक करवा दिए गए थे. उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने पूछा कि क्या आरोपी भाजपा में होने के कारण बच जाएगा, जिस पर मंत्री ने साफ किया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी.

खाद आपूर्ति पर सख्ती : किशनगंज से विधायक ललित मीणा ने भरतपुर और कोटा संभाग में खाद की कमी का मुद्दा उठाया. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि सरसों के अधिक रकबे के कारण इन क्षेत्रों में डीएपी की मांग अधिक है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक लाख मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक रखा गया था, जिसमें से 3658 मीट्रिक टन इन्हीं संभागों के लिए आरक्षित किया गया था. उन्होंने बताया कि बारां और झालावाड़ में जबरन उर्वरक अटैचमेंट की शिकायतों पर 98 लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए गए हैं. फरवरी 2026 तक 1373 विक्रेताओं के औचक निरीक्षण में 53 विक्रेताओं की बिक्री रोकी गई.

मनरेगा में 750 करोड़ घोटाले का आरोप : बाड़मेर में मनरेगा कार्यों को लेकर विधायक हरीश चौधरी और कृषि मंत्री के बीच तीखी बहस हुई. चौधरी ने कहा कि 2023-24 में 4414 टांकों की स्वीकृति के बाद भी एक भी काम शुरू नहीं हुआ. मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली सरकार में 750 करोड़ रुपए के मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी मिली है, जहां कागजों में काम दिखाकर धन की निकासी की गई. उन्होंने बताया कि बाड़मेर में कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया है और कई मामलों की जांच जारी है.

