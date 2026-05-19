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गलत उपचार के आरोप में युवक की मौत पर बवाल, अस्पताल के बाहर रातभर से धरना जारी

चूरू: जिले के राजलदेसर में पैर की मामूली चोट के इलाज लिए अस्पताल आए युवक की मौत के बाद बाहर हंगामा खड़ा हो गया. परिजनों ने चिकित्सा प्रभारी डॉ. कपिल धाबाई पर गलत उपचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए रातभर से धरना दिया. परिजनों का आरोप था कि डॉक्टरों ने बिना जांच के प्लास्टर कर दिया, जिससे संक्रमण बढ़ता गया और पूरे शरीर में फैल गया. हालत गंभीर होने के बावजूद समय पर रेफर भी नहीं किया गया, जिससे युवक की जान चली गई. मौके पर तहसीलदार, बीसीएमओ और पुलिस बल तैनात हैं. परिजनों ने 50 लाख मुआवजे, डॉक्टर की बर्खास्तगी और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है.

राजलदेसर थानाधिकारी सुरेंद्र बारूपाल ने बताया कि मृतक रामूराम भाट है. उसके परिजनों ने राजलदेसर चिकित्सा प्रभारी डॉ. कपिल धाबाई पर गलत उपचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. परिजनों ने बताया कि रामूराम के पैर में मामूली चोट लगने पर उसे इलाज के लिए राजलदेसर चिकित्सालय लाया गया था. यहां चिकित्सकीय लापरवाही के चलते पैर पर प्लास्टर कर दिया गया, जिसके बाद संक्रमण बढ़ता चला गया और धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैल गया. परिजनों का कहना है कि रामूराम की हालत गंभीर होने के बावजूद समय पर रेफर नहीं किया गया और अंतिम समय तक सही उपचार नहीं मिला, जिससे उसकी मौत हो गई.

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