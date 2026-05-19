गलत उपचार के आरोप में युवक की मौत पर बवाल, अस्पताल के बाहर रातभर से धरना जारी
रामूराम अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं. घटना को लेकर कस्बे में भारी रोष है.
Published : May 19, 2026 at 12:31 PM IST
चूरू: जिले के राजलदेसर में पैर की मामूली चोट के इलाज लिए अस्पताल आए युवक की मौत के बाद बाहर हंगामा खड़ा हो गया. परिजनों ने चिकित्सा प्रभारी डॉ. कपिल धाबाई पर गलत उपचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए रातभर से धरना दिया. परिजनों का आरोप था कि डॉक्टरों ने बिना जांच के प्लास्टर कर दिया, जिससे संक्रमण बढ़ता गया और पूरे शरीर में फैल गया. हालत गंभीर होने के बावजूद समय पर रेफर भी नहीं किया गया, जिससे युवक की जान चली गई. मौके पर तहसीलदार, बीसीएमओ और पुलिस बल तैनात हैं. परिजनों ने 50 लाख मुआवजे, डॉक्टर की बर्खास्तगी और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है.
राजलदेसर थानाधिकारी सुरेंद्र बारूपाल ने बताया कि मृतक रामूराम भाट है. उसके परिजनों ने राजलदेसर चिकित्सा प्रभारी डॉ. कपिल धाबाई पर गलत उपचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. परिजनों ने बताया कि रामूराम के पैर में मामूली चोट लगने पर उसे इलाज के लिए राजलदेसर चिकित्सालय लाया गया था. यहां चिकित्सकीय लापरवाही के चलते पैर पर प्लास्टर कर दिया गया, जिसके बाद संक्रमण बढ़ता चला गया और धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैल गया. परिजनों का कहना है कि रामूराम की हालत गंभीर होने के बावजूद समय पर रेफर नहीं किया गया और अंतिम समय तक सही उपचार नहीं मिला, जिससे उसकी मौत हो गई.
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अस्पताल के बाहर प्रदर्शन: घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और कस्बावासियों ने युवक के शव को राजलदेसर चिकित्सालय के मुख्य द्वार के बाहर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. देर रात से अब तक लगातार धरना जारी है. मौके पर तहसीलदार हरदीप सिंह, बीसीएमओ डॉ. मनीष तिवाड़ी, सीआई सुरेंद्र बारूपाल और पुलिस जाब्ता तैनात है. कांग्रेस और भाजपा के नेता भी मौके पर पहुंचे हैं.
मुआवजे की मांग: परिजनों ने मृतक परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने, संबंधित डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने तथा पोस्टमार्टम चूरू की मेडिकल बोर्ड टीम से करवाने की मांग की है. परिजनों ने बताया कि रामूराम अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं. घटना को लेकर कस्बे में भारी रोष है और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल परिसर के बाहर मौजूद हैं.