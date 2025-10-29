ETV Bharat / state

रायपुर नगर निगम में हंगामा, नेता प्रतिपक्ष से हटाए जाने पर संदीप साहू का वॉक आउट,कांग्रेस ने दी सफाई

मैंने सामान्य सभा के लिए पूरी तैयारी नेता प्रतिपक्ष के रूप में की थी. अचानक हुए इस बदलाव से ना केवल संगठनात्मक प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं, बल्कि निगम के अंदर असमंजस की स्थिति भी बनी है- संदीप साहू,पूर्व नेता प्रतिपक्ष

पद से हटाए जाने पर किया सवाल : आपको बता दें कि सामान्य सभा की कार्यवाही के दौरान संदीप साहू ने अध्यक्ष सूर्यकांत राठौर के सामने यह सवाल उठाया कि आखिर उन्हें बिना जानकारी और चर्चा के नेता प्रतिपक्ष पद से क्यों हटाया गया. संदीप ने कहा कि क्या पक्ष नहीं चाहता कि मैं अपनी बातों को सामने रखूं?. उन्होंने ये भी सवाल किया कि रात 8 बजे के बाद पत्र जारी कर नए नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करना भी संदेहास्पद है.

रायपुर : रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में मंगलवार को हंगामा हुआ. नेता प्रतिपक्ष पद से हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्षद और पूर्व नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू ने सभा से वॉकआउट कर दिया. वहीं इस पूरे मामले पर नए नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने सफाई दी है. आकाश तिवारी ने कहा कि संदीप साहू का विरोध उनके चयन का नहीं, बल्कि निगम के संचालन को लेकर था. इस बीच महापौर मीनल चौबे ने कांग्रेस संगठन पर ही नेता प्रतिपक्ष चयन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया.

आकाश तिवारी की सफाई : वहीं इस मामले में नव नियुक्त नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने स्पष्ट किया कि संदीप साहू ने उनके नाम का विरोध नहीं किया. यह विरोध नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर था. कांग्रेस पार्टी ने पूरी प्रक्रिया के बाद मेरा नाम तय किया और सभापति ने उसे अनुमोदित किया है.आकाश तिवारी ने यह भी कहा कि किसी भी सदन में चाहे वह विधानसभा हो या नगर निगम नेता प्रतिपक्ष का चयन संगठन करता है, न कि सभापति.

संदीप साहू का वॉक आउट,कांग्रेस ने दी सफाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस संगठन ने इस मामले में देर और असमंजस दिखाया.पहले किसी और का नाम आया, फिर आकाश तिवारी का.इस प्रक्रिया में तालमेल की कमी रही. सभापति ने 6–7 महीने तक संदीप साहू को पद पर बनाए रखा, जबकि चयन की जिम्मेदारी संगठन की थी.सत्ता पक्ष ने इस मामले में कोई दखल नहीं दिया, जबकि विपक्ष की ओर से ही भ्रम फैलाया जा रहा है- मीनल चौबे, मेयर



महापौर मीनल चौबे ने कांग्रेस संगठन को नेता प्रतिपक्ष चयन में लापरवाही का दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चुनने का अधिकार सभापति या सत्ता पक्ष का नहीं, बल्कि संगठन का होता है.



संदीप के सवालों पर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर ने कहा कि वे अपने निर्णयों पर अडिग रहने वाले व्यक्ति हैं. उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस कमेटी से संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का पत्र आया था, तो निगम प्रशासन ने उसे स्वीकार किया था. अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आकाश तिवारी के नाम का पत्र प्राप्त हुआ, फिर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने भी वही नाम दोहराया. ऐसे में संगठन के निर्देशों के अनुसार हमने आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष मान्यता दी.





दीपावली के पहले वे किसी व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने त्योहार के बाद नया नाम स्वीकार किया.इस दौरान पांच पार्षदों ने इस्तीफा भी दिया था, जिनसे बात करने के बाद मामला सुलझाया गया - सूर्यकांत राठौर, निगम सभापति



पार्टी में अंदरूनी खींचतान के संकेत : इस घटनाक्रम ने रायपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल के अंदर चल रही खींचतान को एक बार फिर उजागर कर दिया है.दस महीने से चल रहा यह विवाद अब खत्म जरूर हुआ है, लेकिन सामान्य सभा में हुए हंगामे से साफ है कि नाराज़गी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.

