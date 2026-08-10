पीलीभीत में महिला की मौत पर हंगामा; कलेक्ट्रेट में परिजनों ने किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस से धक्कामुक्की
डीएम-सीएमओ से वार्ता विफल, पुलिसकर्मियों ने डीजल से भरा गैलन छीना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 12:40 PM IST
पीलीभीत: निजी अस्पताल में हाथ के ऑपरेशन के दौरान पूनम अवस्थी की मौत के मामले में सोमवार को हंगामा हो गया. कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों की जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. बीसी पंत से वार्ता बेनतीजा रही. वार्ता के दौरान सीएमओ के बयान से नाराज परिजनों ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही डीजल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई. मौजूद पुलिसकर्मियों से झड़प भी हुई. पुलिस ने काफी धक्कामुक्की के बाद डीजल से भरा गैलन छीन लिया. इस दौरान परिजनों ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए. बता दें कि बीते 2 अगस्त को महिला की अस्पताल में मौत हुई थी.
सोमवार को मृतका के बेटे अमन अवस्थी, अनुराग अवस्थी और दामाद मुनीश दर्जनों लोगों के साथ डीएम दफ्तर पहुंचे. प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के दौरान सीएमओ बीसी पंत ने स्पष्ट किया कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक अस्पताल को सील नहीं किया जाएगा. सीएमओ की बात सुनते ही पीड़ित परिवार का धैर्य टूट गया और वे उग्र हो गए.
वार्ता विफल होते ही परिजनों ने कलेक्ट्रेट परिसर में खुद पर डीजल डाल लिया और आग लगाने का प्रयास किया. यह दृश्य देख वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के हाथ-पांव फूल गए. मृतका के बेटों अमन, अनुराग और दामाद मुनीश की पुलिस से तीखी झड़प और हाथापाई हुई. काफी मशक्कत और धक्कामुक्की के बाद पुलिस ने परिजनों के हाथ से डीजल की केन छीन ली.
घटना से आक्रोशित परिजन अब कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं. परिजनों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग आरोपी डॉक्टरों को बचाने का प्रयास कर रहा है. पीड़ित परिवार ने ऐलान किया है कि जब तक आरोपी डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं होती और अस्पताल को सील नहीं किया जाता, वे कलेक्ट्रेट परिसर से नहीं हटेंगे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. शहर कोतवाल प्रमेंद्र कुमार का कहना है कि मामले की जांच जारी है. स्वास्थ्य विभाग को जांच कर रिपोर्ट देनी है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही तय होगी.
इस पूरे मामले में पहले ही महिला पूनम अवस्थी के बेटे अनुराग अवस्थी की शिकायत पर अस्पताल संचालक डॉक्टर उपेंद्रनाथ मिश्रा और हाथ फैक्चर का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर अक्षत पांडे के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है.
परिजनों का कहना है कि महिला के हाथ में फ्रैक्चर था, ऑपरेशन के लिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई थी. डॉक्टर ने पहले कार्डियक अरेस्ट से मौत होने की बात कही थी, लेकिन पोस्टमार्टम में इस मामले की पुष्टि नहीं हो सकी.
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