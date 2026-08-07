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पटना में युवक की मौत पर बवाल, भीड़ ने कई गाड़ियां फूंकी.. पुलिस फोर्स ने संभाला मोर्चा

पटना: बिहार की राजधानी पटना पटना में शुक्रवार को सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. इस भीषण हादसे से आक्रोशित स्थानीय लोगों की उग्र भीड़ ने मौके पर जमकर हंगामा किया और कई गाड़ियां फूंकी दी. इस भारी हंगामे के बीच हाईवे जाम हो गया.

पुलिस की तीन गाड़ियां भी फूंकी : राजधानी पटना जिले के अगमकुआं थाना क्षेत्र में बेलगाम बसों के चलते लोगों गुस्साई भीड़ का गुस्सा उस समय फूट पड़ा, जब एन एच 30 पर एक तेज रफ्तार बस ने एक युवक मनीष कुमार (26 वर्षीय) को कुचल दिया. युवक की मौत के बाद आसपास की भीड़ सड़क पर आ गई और देखते-ही-देखते कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया.

देखें हादसे के बाद का वीडियो (ETV Bharat)

शख्स की मौत के बाद उबाल, बस जलाई : प्रत्यक्षदर्शी अरविंद कुमार ने बताया कि, ''लोगों ने सबसे पहले उस बस में आग लगा दी, जिस बस से कुचलकर युवक की मौत हुई थी. आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस बीच हिंसक भीड़ ने पुलिस की गाड़ी समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया.''

''सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इधर घटना की सूचना मिलते ही अगमकुआं थाने की पुलिस और यातायात पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और हालात को संभाला.'' - अरविंद कुमार, प्रत्यक्षदर्शी