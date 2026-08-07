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पटना में युवक की मौत पर बवाल, भीड़ ने कई गाड़ियां फूंकी.. पुलिस फोर्स ने संभाला मोर्चा

पटना में दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद बवाल हो गया. गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी. रिपोर्ट- कुंदन

पटना में सड़क हादसे के बाद बवाल
पटना में सड़क हादसे के बाद बवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2026 at 1:02 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 1:11 PM IST

3 Min Read
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पटना: बिहार की राजधानी पटना पटना में शुक्रवार को सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. इस भीषण हादसे से आक्रोशित स्थानीय लोगों की उग्र भीड़ ने मौके पर जमकर हंगामा किया और कई गाड़ियां फूंकी दी. इस भारी हंगामे के बीच हाईवे जाम हो गया.

पुलिस की तीन गाड़ियां भी फूंकी : राजधानी पटना जिले के अगमकुआं थाना क्षेत्र में बेलगाम बसों के चलते लोगों गुस्साई भीड़ का गुस्सा उस समय फूट पड़ा, जब एन एच 30 पर एक तेज रफ्तार बस ने एक युवक मनीष कुमार (26 वर्षीय) को कुचल दिया. युवक की मौत के बाद आसपास की भीड़ सड़क पर आ गई और देखते-ही-देखते कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया.

देखें हादसे के बाद का वीडियो (ETV Bharat)

शख्स की मौत के बाद उबाल, बस जलाई : प्रत्यक्षदर्शी अरविंद कुमार ने बताया कि, ''लोगों ने सबसे पहले उस बस में आग लगा दी, जिस बस से कुचलकर युवक की मौत हुई थी. आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस बीच हिंसक भीड़ ने पुलिस की गाड़ी समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया.''

''सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इधर घटना की सूचना मिलते ही अगमकुआं थाने की पुलिस और यातायात पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और हालात को संभाला.'' - अरविंद कुमार, प्रत्यक्षदर्शी

patna violence bus fire
पटना में युवक की मौत पर बवाल (ETV Bharat)

आगजनी की घटना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन दमकलकर्मियों का सामना हिंसक भीड़ से हो गया. ऐसे में मौके से दमकलकर्मियों को भी वापस लौटना पड़ा.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है. घटना के बाद पूरा इलाके में जहां-तहां गाड़ियां फंस गई. काफी देर तक हंगामा और अफरा-तफरी का माहौल रहा.

patna violence bus fire
भीड़ ने कई गाड़ियां फूंकी (ETV Bharat)

अभी भी मौके पर प्रदर्शन कर रहे लोग : पुलिस टीम आक्रोशित लोगों को शांत कराने और स्थिति को नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन मृतक के परिजन और स्थानीय लोग मुआवजे की मांग को लेकर अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है. लोग ट्रैफिक व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग पर अड़े हुए हैं.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव : इस बीच, अगमकुआं थाना पुलिस ने बताया कि ''मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है.''

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Last Updated : August 7, 2026 at 1:11 PM IST

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