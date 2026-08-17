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एसआईआर को लेकर मचा हंगामा, एक्शन में कांग्रेस, मसूरी, विकासनगर में खोला मोर्चा

कांग्रेस ने मांग की है कि प्रारूप-7 के तहत दर्ज सभी आपत्तियों का पूरा विवरण बूथ लेवल एजेंटों को उपलब्ध कराया जाए.

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एसआईआर को लेकर मचा हंगामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 17, 2026 at 5:06 PM IST

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मसूरी/विकासनगर: एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में वर्षों से दर्ज पात्र मतदाताओं के नामों पर आपत्तियां लगाए जाने को लेकर हंगामा मचा हुआ है. उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में इसे लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों की ओर से संगठित तरीके से मुस्लिम, ईसाई समेत अन्य स्थानीय समुदायों के पात्र मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है.कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी पात्र नागरिक के मताधिकार से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

मसूरी में शहर कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रत्यावेदन सौंपकर मतदाता सूची में दर्ज आपत्तियों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कई ऐसे लोगों के नामों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जो दशकों से मसूरी में रह रहे हैं. लंबे समय से यहां मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं. उनके नाम किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में भी दर्ज नहीं हैं.

एसआईआर को लेकर मचा हंगामा (ETV Bharat)

कांग्रेस ने मांग की कि किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति को सुनवाई के दौरान स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य किया जाए. केवल शिकायत या आपत्ति के आधार पर किसी पात्र मतदाता का नाम हटाने के बजाय ठोस दस्तावेज और प्रमाण की जांच की जाए. साथ ही आपत्तियों का पूरा विवरण बीएलए-2 को उपलब्ध कराने तथा बीएलओ और संबंधित स्थानीय सभासद से भी मतदाता के मसूरी में निवास की पुष्टि कराने की मांग की गई.

स्थानीय निवासी इदरीश अहमद ने कहा वर्षों से मसूरी में रहने वाले लोगों को अचानक मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश गंभीर विषय है. उन्होंने प्रशासन से प्रत्येक आपत्ति की जमीनी स्तर पर जांच कराने की मांग की. दानिश खान ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से हटाया जाता है तो वह केवल एक व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कदम होगा. शाहजेब अहमद ने कहा पात्र मतदाताओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन के समक्ष आवाज उठानी पड़ रही है, इसलिए प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए.

विकासनगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बोला हल्ला: वहीं, विकासनगर में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया को लेकर सियासत गरमा गई है. पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवप्रभात की अगुवाई में तहसील परिसर में बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए घेराव किया. प्रदर्शन के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और फर्जी आपत्तियों के जरिए वैध मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश के आरोप लगाए गए है.

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