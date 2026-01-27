ETV Bharat / state

कुचामनसिटी नगर परिषद बोर्ड की बैठक में हंगामा, पार्षद ने कार्यवाही प्रति फाड़ी, पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा

कुचामनसिटी नगर परिषद बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया. बैठक 23 मिनट में समाप्त हुई.

कुचामनसिटी नगर परिषद बोर्ड की बैठक में हंगामा (ETV Bharat Kuchamancity)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
कुचामनसिटी: जिले की कुचामनसिटी नगर परिषद के सभागार में मंगलवार को आयोजित साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही. पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं पार्षद फजलू रहमान कुरैशी सहित कांग्रेस पार्षद विरोध जताते हुए धरने पर बैठ गए. हंगामे और विरोध के बीच सभापति सुरेश सिखवाल ने एजेंडे के तहत सात प्रस्ताव रखे, जिन्हें भाजपा पार्षदों ने टेबल बजाकर अनुमोदित कर दिया. कुल 23 मिनट में ही बैठक समाप्त हो गई. विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए एजेंडा फाड़ दिया और बैठक के बहिष्कार की घोषणा कर दी.

बैठक की शुरुआत में ही जैसे ही सभापति ने एजेंडा शुरू किया, विपक्ष ने अतिक्रमण और अन्य मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. सभापति सुरेश सिखवाल माइक पर चिल्लाते रहे, लेकिन विपक्ष ने उनकी एक भी नहीं सुनी. बैठक में नगर परिषद आयुक्त शिकेश कांकरिया जब एजेंडे के तहत रखे गए प्रस्ताव पढ़ने लगे, तो पार्षद फजलू रहमान और सुभाष चौधरी ने हर प्रस्ताव पर अलग से चर्चा की मांग की, जिसका अन्य कांग्रेसी पार्षदों ने समर्थन किया.

इसी बीच कांग्रेसी पार्षद, सभापति और आयुक्त के समक्ष पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे. उन्होंने एजेंडे की प्रतियां फाड़कर आयुक्त और सभापति पर फेंक दीं तथा नारे लगाए. विपक्ष के इस कदम पर भाजपा पार्षदों ने भी 'भारत माता की जय' के नारे लगाने शुरू कर दिए. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई और सुरक्षाकर्मियों को बीच-बचाव करना पड़ा. कांग्रेस नेताओं ने सभापति सिखवाल और आयुक्त शिकेश कांकरिया पर मनमानी करने के आरोप लगाए. विपक्षी नेता सभापति की कुर्सी तक पहुंच गए और उन्हें घेर लिया, जिसके बचाव में भाजपा के अन्य नेताओं को भी आगे आना पड़ा. इस घटनाक्रम के बाद सभापति और आयुक्त सभागार से चले गए. कांग्रेस पार्षदों ने प्रस्तावों पर चर्चा न होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे किसी भी प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं करते.

बहुमत से पारित हुए प्रस्ताव: नगर परिषद आयुक्त कांकरिया ने बताया कि बैठक में सात प्रस्ताव रखे गए थे, जो बहुमत से पारित हो गए हैं. कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताते हुए एजेंडे की प्रतियां फाड़ दीं. पार्षद द्वारा कार्यवाही की प्रति फाड़े जाने की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. नेता प्रतिपक्ष फज़ रहमान कुरैशी ने कहा कि बैठक में कांग्रेस पार्षदों को न तो माइक दिया गया और न ही उनकी बात सुनी गई. पहले प्रस्ताव पर ही विरोध जताने के बावजूद आयुक्त और सभापति ने मनमानी करते हुए सभी प्रस्ताव पारित घोषित कर दिए, जबकि एक भी प्रस्ताव पूरा नहीं पढ़ा गया था. उन्होंने बैठक के बहिष्कार की घोषणा की. सभापति सुरेश सिखवाल ने बताया कि बोर्ड बैठक में लिए गए सभी प्रस्ताव बहुमत से पारित किए गए हैं और शहर के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी.

