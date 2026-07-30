ETV Bharat / state

MCD सदन में E20 पेट्रोल पर हंगामा, AAP पार्षदों ने भाजपा सरकार को घेरा

MCD के नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि आज देश के लोग E20 पेट्रोल से परेशान हैं. लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं.

एमसीडी सदन में E20 पेट्रोल पर हंगामा
एमसीडी सदन में E20 पेट्रोल पर हंगामा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 30, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की बैठक गुरुवार को उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गई, जब आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद E20 पेट्रोल के विरोध में सदन के भीतर पोस्टर और पंपलेट लेकर पहुंच गए. आप पार्षदों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए E20 पेट्रोल का फैसला वापस लेने की मांग की.

बैठक शुरू होते ही आप पार्षदों ने आरोप लगाया कि E20 पेट्रोल से आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और कई पुराने वाहनों पर इसका असर पड़ सकता है. इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्षदों ने सदन के बीचोंबीच विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगासदन में लगातार बढ़ते हंगामे और शोर-शराबे के कारण कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी. स्थिति बिगड़ती देख मेयर प्रवेश वाही ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी.

एमसीडी सदन में E20 पेट्रोल पर हंगामा (ETV Bharat)

कुछ देर बाद बैठक शुरू हूई, जिसके बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी के पार्षद ने हंगामा शुरू कर दिया. इसके बाद सत्ता पक्ष के भाजपा पार्षदों ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी सदन परिसर में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा. पक्ष विपक्ष के पार्षद वेल में आ गए. हंगामा बढ़ता देख मेयर ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी.

दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि आज देश के लोग E20 पेट्रोल से परेशान हैं. लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश पर E20 पेट्रोल थोप रही है. इसे वापस लेना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा की बारिश ने दिल्ली नगर निगम के दावे की भी पोल खोल कर.रख दी हैँ. दिल्ली का कोई ऐसा हिस्सा नहीं, जहां जल भराव नहीं हुआ.

इस मामले को लेकर नेता सदन जय भगवान यादव ने कहा की आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है. बैठक में जल जनित बीमारियों पर चर्चा होनी थी लेकिन आम आदमी पार्टी ने चर्चा होने नहीं दिया. हंगामा करते रहें. ऐसे मुद्दे लेकर पहुचें, जिसका निगम से कोई लेना देना नहीं है. जय भगवान यादव ने कहा की E20 कोई मुद्दा नहीं हैँ. लोगों के पास 100 प्रतिसत पेट्रोल लेने का ऑप्शन खुला हुआ है. उन्होंने कहा कि इस बार बहुत कम जल भराव हुआ है.


ये भी पढ़ें-

TAGGED:

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
UPROAR OVER E20 PETROL
E20 PETROL CONTROVERSY
UPROAR IN MCD HOUSE OVER E20 PETROL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.